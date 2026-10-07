محمد عبد المنصف يكشف مفاجأة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، عن رؤيته لمستقبل عدد من المواهب الشابة في الكرة المصرية، مشيدًا بالمستويات التي يقدمها لاعبو المنتخب خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا أن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وجاءت تصريحات عبد المنصف عقب تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بعد تصدره منافسات بطولة شمال إفريقيا برصيد 9 نقاط، متفوقًا على منتخبات المغرب والجزائر وليبيا وتونس.

عبد المنصف يشيد بمواهب منتخب مصر

وقال محمد عبد المنصف إن الجهاز الفني يتعامل بصورة مميزة مع لاعبي منتخب مصر للناشئين، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل والتطوير.

وأكد أن المنتخب يضم مجموعة من المواهب الواعدة، معتبرًا أن وجود هذا العدد من اللاعبين المميزين يمثل مؤشرًا على ظهور جيل جديد يمكن أن يكون له مستقبل قوي مع الكرة المصرية.

كما أشاد بعدد من اللاعبين، وعلى رأسهم ثنائي إنبي أنس رشدي وعزب علي، إلى جانب محمد حمد لاعب الزمالك، ومحمود صلاح لاعب الأهلي، مؤكدًا أن بعض هؤلاء اللاعبين يمتلكون المقومات التي تؤهلهم لخوض تجربة الاحتراف خارج مصر.

محمود صلاح يقترب من المنتخب الأول

وأشار عبد المنصف إلى أن محمود صلاح يمتلك إمكانيات كبيرة، موضحًا أنه كان يتوقع له مستقبلًا مميزًا منذ أن كان مدربًا في المحلة.

وأضاف أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، يتابع اللاعب منذ فترة، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي، معتبرًا أن محمود صلاح من أقرب اللاعبين للتواجد مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

محمد حمد مفاجأة الزمالك أمام الأهلي

وتحدث عبد المنصف عن محمد حمد وعمر عبد العزيز، مؤكدًا أنهما يستحقان الحصول على فرصة أساسية مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه تحدث مع معتمد جمال بشأن الثنائي، مشيرًا إلى أن المدير الفني لديه قناعة كبيرة بقدراتهما، وأن محمد حمد تحديدًا قد يكون مفاجأة الزمالك في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد عبد المنصف ثقته في قدرة اللاعب على تقديم مستوى مميز خلال المباراة، إذا حصل على فرصة المشاركة.

تكافؤ الفرص في مباراة القمة

وعن مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة، أكد عبد المنصف أن مباريات القمة دائمًا ما تتمتع بطابع خاص، مشيرًا إلى أن الزمالك يمر ببعض الأزمات، إلا أن ذلك لا يعني أفضلية الأهلي بشكل واضح.

ويرى عبد المنصف أن فرص الفريقين متساوية، وأن المباراة ستكون متكافئة في ظل الروح القوية التي يمتلكها لاعبو المنتخب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بطولة كأس الرابطة قد تمثل فرصة جيدة لمنح بعض العناصر الشابة في الزمالك مزيدًا من المشاركة.

عبد المنصف يحسم الجدل حول الشناوي وشوبير

كما تطرق مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين إلى العلاقة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الأهلي، مؤكدًا أن الأزمة التي حدثت بين الشناوي وحسام حسن لن تؤثر على علاقة حارسي الأهلي.

وأوضح عبد المنصف أن الشناوي يتعامل مع شوبير بصورة مميزة، ويعتبره بمثابة شقيقه الأصغر، مشددًا على وجود احترام متبادل وحقيقي بين الثنائي.

وأكد أن المنافسة بين الشناوي وشوبير شريفة، ولا توجد أزمات بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقة الجيدة التي تجمع الحارسين ليست مجرد صورة أمام الإعلام، وإنما قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.