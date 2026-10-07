مواهب بيراميدز تظهر مع الفريق الأول في مواجهة القناة

يظهر عدد من مواهب وشباب نادي بيراميدز في مباراة القناة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر على استاد الدفاع الجوي.

واستعان الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني بمجموعة من مواهب النادي الشابة خلال اللقاء والتي سيكون لها مستقبل كبيز مع النادي وهم:

علي حمودة 2006

يوسف ميشو 2005

زياد سعودي 2009

عبد الله بدير 2007

حسن هشام 2009

يذكر أن عبد الله بدير توج بالأمس مع منتخب مصر للشباب ببطولة تصفيات شمال أفريقيا وتأهل مع الفراعنة الصغار إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وانضم مباشرة بعد لقاء الجزائر إلى معسكر الفريق ويشارك أساسيا في مواجهة القناة.