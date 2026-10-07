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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواهب بيراميدز تظهر مع الفريق الأول في مواجهة القناة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

يظهر عدد من مواهب وشباب نادي بيراميدز في مباراة القناة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر على استاد الدفاع الجوي.

واستعان الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني بمجموعة من مواهب النادي الشابة خلال اللقاء والتي سيكون لها مستقبل كبيز مع النادي وهم:

علي حمودة 2006
يوسف ميشو 2005
زياد سعودي 2009
عبد الله بدير 2007
حسن هشام 2009

يذكر أن عبد الله بدير توج بالأمس مع منتخب مصر للشباب ببطولة تصفيات شمال أفريقيا وتأهل مع الفراعنة الصغار إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وانضم مباشرة بعد لقاء الجزائر إلى معسكر الفريق ويشارك أساسيا في مواجهة القناة.

نادي بيراميدز بيراميدز القناة كأس عاصمة مصر

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