تشكيل بيراميدز في مواجهة القناة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة القناة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره القناة في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة كأس العاصمة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - عبد الله بدير - خالد عوض

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود زلاكة

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد سامي - محمد الشيبي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - يوسف أوباما