بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيلته لمواجهة بترول أسيوط، في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.



ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود

خط الهجوم: حسين الشحات - سفيان بن جديدة - طاهر محمد



ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 20 فريقًا، جرى توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم مشواره بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.