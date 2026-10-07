محمد عمارة: إبراهيم حسن سبب رحيل التؤام عن الأهلي

كشف محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، كواليس رحيل حسام وإبراهيم حسن عن النادي، موضحًا أن قرار الثنائي بالرحيل جاء نتيجة خلاف حول تجديد عقد إبراهيم حسن.

حسام حسن

وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي لم يكن يرغب في تجديد عقد إبراهيم حسن خلال تلك الفترة، بينما تمسك حسام حسن باستمرار شقيقه معه، ورفض فكرة التجديد لأحدهما دون الآخر.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن هذا الموقف كان سببًا رئيسيًا في رحيل حسام وإبراهيم حسن معًا عن النادي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قائمة على العمل المشترك وعدم الفصل بينهما.