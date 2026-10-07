محمد عمارة: أعلى راتب في جيلنا كان حسام حسن بـ75 ألف جنيه

تحدث محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، عن الارتفاع الكبير في رواتب لاعبي كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تختلف بشكل كبير عن الرواتب التي كانت سائدة في جيله.

الأهلي

وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه سبق أن تحدث مع مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، بشأن ضخامة الأرقام، ليرد عليه الأخير بأن هذه أصبحت أرقام الكرة في الوقت الحالي ولا بد من التعامل معها.

وأوضح أن أعلى راتب في جيله كان من نصيب حسام حسن، وبلغ نحو 75 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن رواتب لاعبي الأهلي والزمالك حاليًا أصبحت مبالغًا فيها بصورة كبيرة.