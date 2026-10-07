ثنائي الزمالك الدولي يعودان لمعسكر القمة بعد انتهاء مهمة المنتخب

انتظم الثنائي مهدي سليمان وأحمد فتوح، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بالعاصمة الجديدة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري.

ومنح الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين راحة إضافية لمدة 24 ساعة عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر، قبل الانتظام في تحضيرات الفريق الأبيض للمباراة المرتقبة.

وشارك الثنائي مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي خاض خلالها "الفراعنة" مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا.

وبانضمام فتوح ومهدي سليمان، يكتمل انضمام الثنائي إلى معسكر الزمالك المغلق الذي انطلق بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد للقمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويولي الجهاز الفني للزمالك أهمية كبيرة لتجهيز العناصر الأساسية للقمة، خاصة أن الفريق يخوض في الوقت نفسه مواجهة أمام زد في بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة يعتمد خلالها الجهاز الفني على عدد من البدلاء والعناصر الشابة، بهدف منح الأساسيين فرصة أكبر للراحة والاستعداد للقمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 13 نقطة بعد أول 5 جولات، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يزيد من أهمية مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل.