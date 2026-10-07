مفارقة تاريخية.. عمر سيد معوض يعادل رقم والده مع الأهلي بعد هدفه أمام بترول أسيوط

حقق فريق الأهلي، بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة تسجيل عمر سيد معوض الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 79، ليصل اللاعب الشاب إلى هدفه الثاني بقميص الفريق الأحمر، ويعادل بذلك عدد الأهداف التي سجلها والده سيد معوض مع الأهلي طوال مسيرته.

وكان الناقد الرياضي خالد طلعت قد أشار عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إلى المفارقة، موضحًا أن عمر سيد معوض سجل هدفيه مع الأهلي خلال 257 دقيقة لعب فقط، خاضها في 9 مباريات.

وسبق لعمر أن سجل هدفه الأول بقميص الأهلي في النسخة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر، وكان في مرمى غزل المحلة، قبل أن يعود للتسجيل أمام بترول أسيوط.

في المقابل، سجل سيد معوض هدفين فقط خلال مسيرته مع الأهلي، جاء أولهما أمام بتروجيت في بطولة الدوري، والثاني أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال 154 مباراة، بإجمالي 11 ألفًا و373 دقيقة لعب.

وكان الأهلي قد حسم مباراة بترول أسيوط بخماسية نظيفة، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، وهو أول أهدافه بقميص الأهلي.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عاد وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 61، قبل أن يختتم عمر سيد معوض الخماسية في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول 3 نقاط له في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا أندية بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في دور المجموعات أمام المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يواجه إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.