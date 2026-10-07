قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأوكرانية: لا يوجد أي تهديد حاليا لانتقال مرض الطاعون إلى أراضينا
الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والعظمى 41 درجة بجنوب الصعيد
إعلامي: الفوز بخماسية أعاد للأهلي الحالة النفسية قبل مواجهة الزمالك
طبيب الأهلي: «أفشة» يشكو من آلام بسيطة في السمانة
سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب «حملة تضليل» مرتبطة باحتجاجات طلاب المدارس
تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين
السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026
فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل
كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بص على اللوحة.. حساب الأهلي يحتفل بخماسية بترول أسيوط

بطولة كأس عاصمة مصر
بطولة كأس عاصمة مصر
محمد بدران   -  
علا محمد

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة مباراة الفريق أمام بترول أسيوط، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر حساب الأهلي صورة لنتيجة المباراة، مع عبارة: «بص على اللوحة»، في إشارة إلى توقيت «85:45» الذي ظهر على لوحة النتيجة، في لقطة لافتة عقب خماسية الفريق أمام بترول أسيوط.

حقق فريق الأهلي، بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبادر محمد مجدي أفشة بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه، حيث أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع بعد 3 دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 61.

واختتم عمر سيد معوض خماسية الأهلي في الدقيقة 79، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، بجانب أندية بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في دور المجموعات أمام المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يواجه إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.

الأهلي بترول أسيوط المارد الأحمر بطولة كأس عاصمة مصر استاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي و الصين

الاتحاد الأوروبي يتفاوض في بكين لتقليص عجز تجاري يبلغ مليار يورو يومياً

بورصة تورونتو

تراجع بورصة تورونتو وسط خسائر التعدين وترقب محضر الفيدرالي الأمريكي

وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء تعرب عن دعمها لتسريع وتيرة طرح مخزونات النفط

بالصور

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد