بص على اللوحة.. حساب الأهلي يحتفل بخماسية بترول أسيوط

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة مباراة الفريق أمام بترول أسيوط، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر حساب الأهلي صورة لنتيجة المباراة، مع عبارة: «بص على اللوحة»، في إشارة إلى توقيت «85:45» الذي ظهر على لوحة النتيجة، في لقطة لافتة عقب خماسية الفريق أمام بترول أسيوط.

حقق فريق الأهلي، بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبادر محمد مجدي أفشة بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه، حيث أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع بعد 3 دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 61.

واختتم عمر سيد معوض خماسية الأهلي في الدقيقة 79، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، بجانب أندية بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في دور المجموعات أمام المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يواجه إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.