بدلاء الزمالك أمام زد في كأس الرابطة.. محمود جهاد وأحمد حسن على مقاعد البدلاء

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمةرىظظىرظظزظرززرززززءؤ ظالبدلاء خلال مواجهة زد، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة المصرية».

ويخوض الزمالك اللقاء ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية زد ووادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة وحصد أول ثلاث نقاط، في الوقت الذي يسعى فيه زد لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بالمنافسات.

بدلاء الزمالك أمام زد

وضمت قائمة بدلاء الزمالك كلًا من:

عمر عبد العزيز.

محمود جهاد.

محمد أسامة.

معاذ محمد.

عمر يسري.

محمد عبد الونيس.

ياسين موسى.

أحمد إبراهيم.

أحمد حسن.

ويعتمد الزمالك خلال المباراة على عدد كبير من العناصر الشابة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للاعبين الشباب وإكسابهم المزيد من الخبرات مع الفريق الأول.