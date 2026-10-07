قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب الأهلي: «أفشة» يشكو من آلام بسيطة في السمانة
سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب «حملة تضليل» مرتبطة باحتجاجات طلاب المدارس
تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين
السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026
فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل
كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة

بيراميدز والقناة
بيراميدز والقناة
حسن العمدة

أحرز بيراميدز الهدف الثالث في شباك القناة ويوسع الفارق من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وجاء هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 76، بعد تسديدة من زياد سعودي من داخل منطقة الجزاء ابعدها محمد شعبان حارس القناة فتابعها علي حمودة برأسية سكنت منتصف المرمى

وافتتح بيراميدز التهديف في الثانية 21، عن طريق الجزائري أحمد نذير نجم بيراميدز ليحرز أسرع هدف في شباك القناة بكأس عاصمة مصر.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل القناة هدف التقليص في الدقيقة 57، بعد ركلة حرة للقناة جهة اليسار نفذها مهاب سامي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد الشبيني برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - عبد الله بدير - خالد عوض

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود زلاكة

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد سامي - محمد الشيبي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - يوسف أوباما.

بيراميدز القناة كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الإخوان

عمرو فاروق: مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب قد تحد من تمدد الإخوان داخل المجتمعات الأوروبية

المعاشات

المعاشات في مصر تتغير.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل

الإسكان

الإسكان تكشف تفاصيل تحركات جديدة في مدن الصعيد.. ماذا يحدث على الأرض؟

بالصور

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد