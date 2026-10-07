كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة

أحرز بيراميدز الهدف الثالث في شباك القناة ويوسع الفارق من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 76، بعد تسديدة من زياد سعودي من داخل منطقة الجزاء ابعدها محمد شعبان حارس القناة فتابعها علي حمودة برأسية سكنت منتصف المرمى

وافتتح بيراميدز التهديف في الثانية 21، عن طريق الجزائري أحمد نذير نجم بيراميدز ليحرز أسرع هدف في شباك القناة بكأس عاصمة مصر.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل القناة هدف التقليص في الدقيقة 57، بعد ركلة حرة للقناة جهة اليسار نفذها مهاب سامي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد الشبيني برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - عبد الله بدير - خالد عوض

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود زلاكة

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد سامي - محمد الشيبي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - يوسف أوباما.