في دقيقتين .. حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث والرابع أمام بترول أسيوط

سجل حسين الشحات نجم فريق الأهلي الهدف الثالث والرابع للأحمر في شباك بترول أسيوط في المباراة المقامة بينهما بالجولة الأولى من منافسات كأس عاصمة مصر .



جاء هدفا حسين الشحات في الدقيقتين 58 و60 ، وكان الأهلي تقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد على حساب بترول أسيوط .



جاءت أهداف الأهلي عن طريق مجدي أفشة في الدقيقة الثانية ، وأضاف سفيان بن جديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33 .



ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: حمزة علاء.



خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.



خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.



خط الهجوم: سفيان بن جديدة.



