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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد المناطق الاستثمارية ومشروعات الطرق والمرافق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق الاستثمارية ومشروعات الطرق والمرافق بالمدينة، شملت منطقتي الأمل والشريط الخدمي والمناطق الاستثمارية الواقعة على الطريق الدائري الأوسطي وطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، وبحث سبل تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ودعم مقومات التنمية بالمدينة.

مناطق الشريط الخدمي

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس وليد نبيل، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، ومديرو إدارات المشروعات والمساحة، حيث شملت الجولة تفقد مناطق الشريط الخدمي على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها إحدى المناطق الحيوية والواجهة الرئيسية للمدينة، إلى جانب المناطق الاستثمارية الواقعة على الطريق الدائري الأوسطي.

وخلال الجولة، تابع المهندس محمود مراد الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق بالمناطق محل المتابعة، وناقش مع مسئولي المشروعات والمساحة المخططات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ الأعمال، بما يضمن التكامل بين شبكات المرافق وأعمال الطرق، ورفع كفاءة المناطق وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة والاستثمارات.

كما بحث رئيس الجهاز سبل تعزيز المقومات الاستثمارية للمدينة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، من خلال رفع كفاءة المناطق الاستثمارية، وتحسين شبكات الطرق والمرافق، وتوفير بيئة عمرانية وخدمية جاذبة للمستثمرين، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة.

وتابع المهندس محمود مراد كذلك أعمال تطوير المداخل الرئيسية للمدينة وتطوير المحاور والطرق الرئيسية، مؤكدًا أهمية تنفيذ تلك الأعمال وفق رؤية متكاملة تسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق المدينة والمناطق المحيطة بها، بما يرسخ مكانة العبور الجديدة كإحدى المدن الواعدة والجاذبة للاستثمار بشرق القاهرة.

كما تم استعراض الدراسات والمخططات الخاصة بالمناطق محل الجولة، ومراجعة مسارات الطرق وشبكات المرافق، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير البنية الأساسية والطرق والمداخل والمحاور يمثل أحد أهم ركائز دعم الاستثمار بالمدينة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، خاصة بالمناطق الاستثمارية والحيوية، والعمل على توفير المقومات اللازمة أمام المستثمرين بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال، ويدعم خطط التوسع والتنمية العمرانية بمدينة العبور الجديدة

العلاقات العامة والإعلام

مدينة العبور الجديدة المناطق الاستثمارية طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي الدائري الأوسطي

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