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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز العبور الجديدة يعلن مواعيد تسليم 841 قطعة أرض جديدة بمنطقتي القادسية والطلائع سابقًا

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن مواعيد تسليم 841 قطعة أرض جديدة بمنطقتي القادسية والطلائع سابقًا، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استكمال إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين، وتيسير الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الأراضي المخصصة لهم وبدء أعمال البناء.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التسليم تشمل قطع الأراضي بالمجاورة رقم (5) بالحي (17) – شريحة 350م² للسادة المواطنين المخصص لهم أراضي بمنطقة القادسية سابقًا، وقطع الأراضي بالمجاورة رقم (1) بالحي (1) للسادة المواطنين المخصص لهم أراضي بمنطقة (E&F) بالطلائع سابقًا، والذين تم تسكينهم وفقًا للقرعات العلنية السابقة بالمدينة.

وتبدأ أعمال التسليم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/10/2026، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 11/1/2027، وذلك طبقًا للمواعيد المحددة لكل قطعة بالجدول المعلن، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مع تخصيص مواعيد للسادة الذين تخلفوا عن الاستلام، وفقًا لما هو موضح بالإعلان.

وفي هذا الإطار، أكدا الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصلان تنفيذ خطط مكثفة للانتهاء من ملف توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة، من نهو اجراءات التقنين وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمناطق الجاري تنميتها، بما يضمن جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين بصورة تمكنهم من البدء في أعمال البناء والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم.

وأشار المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، إلى استمرار التنسيق ومتابعة تنفيذ شبكات المرافق وأعمال البنية التحتية بالمناطق محل التسليم، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يدعم جاهزية الأراضي ويحقق مستهدفات التنمية بالمدينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم 

نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات 

شان تسليم قطع الأراضي نتاج جهود مكثفة بذلتها قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من توفيق أوضاع وتخطيط الأراضي وتصميم ثم تنفيذ شبكات البنية التحتية ويؤكد على حرص وزارة الإسكان لتوفير الاستقرار العمراني للأراضي المضافة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حرص الجهاز على تنظيم أعمال التسليم وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد والمستندات المطلوبة، بما يضمن إنجاز إجراءات التسليم بصورة منظمة وميسرة.

المستندات المطلوبة

وأشار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى ضرورة حضور المواطن بنفسه في الموعد المحدد له بالجدول، مع إحضار:

 أصل عقد البيع.

 أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

 مستندات تسلسل الملكية.

 إخطار التخصيص

وأكد الجهاز أن الالتزام بالحضور في الموعد المحدد وتقديم المستندات المطلوبة يعدان من الإجراءات الأساسية لاستكمال عملية تسليم قطع الأراضي.

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