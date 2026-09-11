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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-9-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-9-2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-9- 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل أعلى سعر للشراء 13.665 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 13.824 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.

أسعار الريال السعودي اليوم 

  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.665 جنيه للشراء، 13.691 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 13.654 جنيه للشراء، 13.692 جنيه للبيع.
  • HSBC: 13.652 جنيه للشراء، 13.678 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 13.649 جنيه للشراء، 13.686 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 13.647 جنيه للشراء، 13.682 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 13.643 جنيه للشراء، 13.686 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 13.631 جنيه للشراء، 13.676 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 13.621 جنيه للشراء، 13.681 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 13.621 جنيه للشراء، 13.681 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 13.613 جنيه للشراء، 13.676 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 13.600 جنيه للشراء، 13.688 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 13.595 جنيه للشراء، 13.681 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 13.580 جنيه للشراء، 13.680 جنيه للبيع.
  • QNB الأهلي: 13.573 جنيه للشراء، 13.601 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني NBK: 13.518 جنيه للشراء، 13.824 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 13.317 جنيه للشراء، 13.681 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 13.220 جنيه للشراء، 13.699 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.665 جنيه للشراء و13.691 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري 13.654 جنيه للشراء و13.692 جنيه للبيع.

وسجل الريال في HSBC نحو 13.652 جنيه للشراء و13.678 جنيه للبيع، فيما بلغ في المصرف العربي الدولي 13.649 جنيه للشراء و13.686 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.647 جنيه للشراء و13.682 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المصري الخليجي 13.643 جنيه للشراء و13.686 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 13.621 جنيه للشراء و13.681 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك قناة السويس 13.600 جنيه للشراء و13.688 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.595 جنيه للشراء و13.681 جنيه للبيع، بينما بلغ في كريدي أجريكول 13.580 جنيه للشراء و13.680 جنيه للبيع.

وسجل QNB الأهلي نحو 13.573 جنيه للشراء و13.601 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني NBK نحو 13.518 جنيه للشراء و13.824 جنيه للبيع. وبلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي 13.317 جنيه للشراء و13.681 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف المتحد 13.220 جنيه للشراء و13.699 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الريال في HSBC سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

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