رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق، ليستمر داخل صفوف النادي الكتالوني حتى صيف عام 2030.

وجاء قرار برشلونة بتمديد عقد حمزة عبد الكريم في إطار تمسك النادي باللاعب، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية، سواء مع فرق الشباب أو خلال مشاركاته مع الفريق الأول.

ويعد حمزة عبد الكريم من العناصر التي تحظى باهتمام الجهاز الفني في برشلونة، خاصة مع تطور مستواه وقدرته على اللعب في الخط الهجومي، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى تأمين استمراره بعقد جديد لفترة طويلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة قادمًا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركاته مع الفريق الكتالوني، ليواصل مسيرته داخل النادي حتى عام 2030.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة التطور خلال الفترة المقبلة، والحصول على فرص أكبر مع الفريق الأول لبرشلونة، في ظل طموحه لترك بصمة قوية في الكرة الإسبانية.