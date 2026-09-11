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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يشيد بـ عمر مرموش: أحد أنجح اللاعبين في العالم وننتظر منه الكثير

عمر مرموش
عمر مرموش
سارة عبد الله

أشاد مدير عمليات كرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، بالمستوى الذي يقدمه الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن النادي يرى فيه أحد اللاعبين الناجحين على مستوى العالم، وقادرًا على تقديم إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير عمليات كرة القدم بنادي توتنهام، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية: «عمر مرموش أحد أنجح اللاعبين في العالم، ورأينا أنه ملهما في الملعب، ولديه طموحا كبيرا، وبالتالي قمنا بضمه ونتطلع للنجاح في المستقبل القريب في وجوده».

وأوضح أن قرار التعاقد مع مرموش جاء بعد متابعة إمكانياته وشخصيته داخل الملعب، إلى جانب الطموح الكبير الذي يتمتع به اللاعب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى الرهان عليه ضمن خطط الفريق المستقبلية.

ويعد عمر مرموش من أبرز اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في فرض نفسه على الساحة الإنجليزية، ولفت الأنظار بأدائه وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

وتعول إدارة توتنهام على إمكانيات مرموش من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وتأتي تصريحات مسؤول توتنهام لتؤكد حجم الثقة التي يحظى بها اللاعب المصري داخل النادي، في ظل التطلعات الكبيرة المنتظرة منه خلال الفترة المقبلة.

توتنهام عمر مرموش نادي توتنهام

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