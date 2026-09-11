الدولار الأمريكي يستقر عند 99.081 نقطة قرب أعلى مستوياته في أسابيع

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استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.081 نقطة خلال التعاملات.

ويأتي هذا الثبات عقب المكاسب التي حققها المؤشر يوم الخميس بنسبة 0.3%، والتي دفعت به إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر الجاري.

تأتي هذه التحركات مدعومة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن التضخم، مما يعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما يسهم القلق الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة الطلب على الدولار كملجأ آمن مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى كاليورو والين.