قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: نتنياهو يعرض الانضمام إلى الضربات الجوية ضد الحوثيين
توتنهام يشيد بـ عمر مرموش: أحد أنجح اللاعبين في العالم وننتظر منه الكثير
ابن التتش.. تفاصيل تمديد عقد حمزة عبدالكريم في برشلونة
وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بعد تفجير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله
رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030
خطيب المسجد النبوي يحذر من الغش : من أعظم المعاصي وأشد المنكرات
بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس
بحاجة إلى الدعاء.. نبيلة عبيد تكشف حالة نجلاء فتحي بعد وفاة نجلتها.. خاص
تقارير: الحوثيون استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير صواريخ باليستية مداها 2000 كم
الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس
الرئيس السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تايمز أوف إنديا: قوة بريكس تمنح الهند فرصة لتعزيز دورها في دول الجنوب العالمي

تايمز أوف إنديا: قوة بريكس تمنح الهند فرصة لتعزيز دورها في دول الجنوب العالمي
تايمز أوف إنديا: قوة بريكس تمنح الهند فرصة لتعزيز دورها في دول الجنوب العالمي
أ ش أ

 أشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية إلى أن قمة مجموعة "بريكس" تمنح الهند فرصة لتعزيز مكانتها في دول الجنوب العالمي، والعمل مع الاقتصادات الناشئة الكبرى للدفع نحو إصلاح مؤسسات دولية، مثل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يعزز تمثيل الدول النامية فيها، مؤكدة أن المجموعة أصبحت منصة مهمة للتعاون في مجالات الحوكمة العالمية والتنمية والتجارة والتمويل والتكنولوجيا.

وأوضحت الصحيفة - في مقال نشرته اليوم /الجمعة/ - أن استضافة الهند للقمة الثامنة عشرة للمجموعة يومي 12 و13 سبتمبر تمثل اختبارًا لقدرة نيودلهي على التعامل مع الثقل المتزايد للتكتل، الذي يمثل نحو 49.5% من سكان العالم.

وقالت إن الهند كرست رئاستها لمجموعة "بريكس" لعام 2026 لدفع التعاون في عدد من المجالات، من بينها الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي وتمويل التنمية، بما يسهم في تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن "بريكس" شهدت توسعًا كبيرًا منذ تأسيسها بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية وإندونيسيا، ليصل عدد أعضائها إلى 11 دولة، إلى جانب 10 دول شريكة هي بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام.

وأضافت أن هذا التوسع وسّع النطاق الجغرافي للمجموعة ليشمل آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وجمع داخلها كبار منتجي الطاقة والقوى الصناعية والأسواق الاستهلاكية الكبرى ومصدري السلع الأساسية والاقتصادات سريعة النمو.

وأكدت الصحيفة أن المجموعة توفر منصة للتعاون بين الاقتصادات الناشئة الكبرى في مجالات الحوكمة العالمية والتنمية والتجارة والتمويل والتكنولوجيا، فضلًا عن الدفع نحو تمثيل أكبر للدول النامية في مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.

وبالنسبة للهند، توفر قمة بريكس فرصة للدفع نحو الوصول العادل إلى الأسواق، وسلاسل التوريد الموثوقة، وتحقيق توازن أكبر في التجارة الثنائية، مع الحفاظ على موقفها القائل بأن السلام والهدوء على طول الحدود أمران أساسيان للتنمية الأوسع للعلاقات، أما بالنسبة للصين، تعتبر القمة بنفس القدر من الأهمية لأن بكين ستتولى رئاسة مجموعة البريكس بعد الهند.

ولفتت إلى أن أولويات الهند في القمة تشمل التجارة والاستثمار وتمويل التنمية وسلاسل التوريد المرنة والمدفوعات عبر الحدود والشركات الناشئة والتكنولوجيا والاستدامة وإصلاح الحوكمة العالمية.

وأضافت أن الهند تسعى أيضًا إلى استمرار الدعم لقضايا إصلاح مجلس الأمن الدولي والتعاون في مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن تتوج القمة بإصدار "إعلان نيودلهي".

وأشارت "تايمز أوف إنديا" إلى أن قمة "بريكس" تعزز مكانة الهند القيادية في دول الجنوب العالمي، إذ تتيح لها العمل مع الاقتصادات الناشئة الكبرى للدفع نحو إصلاح مؤسسات دولية، مثل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ترى الدول النامية أن هياكلها لا تمثلها تمثيلًا كافيًا.

وأكدت أن أهمية المجموعة بالنسبة للهند تكمن في إمكانية توظيف الثقل الاقتصادي لدول الجنوب العالمي بصورة أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية.

صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية قمة مجموعة بريكس دول الجنوب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

أحمد فتوح

الزمالك: لو فتوح معاه عروض رسمية يطلعها

غزل المحلة

جلسات مع 3 مدربين لخلافة خطاب في تدريب غزل المحلة

الأهلي

قبل القمة.. 10 مطالب من عموتة لتصحيح مسار الأهلي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

ايركايرو - وزارة النقل

“إيركايرو” تتعاون مع هيئة الأنفاق لربط خدمات النقل الجوي والسككي

حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

حسام الشاعر: تطوير نزلة السمان إضافة سياحية قوية وميزة لتجربة السائح بأهم موقع تراثي عالمي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: الثقافة والفنون لغة مشتركة تعزز التقارب والتفاهم بين شعوب القارة

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد