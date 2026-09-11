هددتني بالفصل وضربتني.. التحقيق في تعدي سيدة على فرد أمن إداري بنادي نيو جيزة

تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في واقعة تعدي سيدة على فرد أمن إداري داخل جراج نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر، بعد نشوب مشادة بينهما على خلفية منعها من دخول الجراج لعدم عضويتها بالنادي.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة، للوقوف على تفاصيل المشادة وتحديد ملابسات التعدي، كما استمعت إلى أقوال فرد الأمن المجني عليه، الذي أكد تعرضه للسب والضرب والتهديد بالفصل من عمله، عقب محاولته منع السيدة من دخول الجراج.

كما تستمع جهات التحقيق إلى أقوال السيدة المشكو في حقها، للوقوف على روايتها بشأن الواقعة، وبيان حقيقة ما ورد بأقوال الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان فرد الأمن قد حرر محضرًا بالواقعة، وتمسك بحقه القانوني، فيما أشار التقرير الطبي إلى إصابته بكدمة في الساق اليسرى عقب توقيع الكشف الطبي عليه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، ظهر خلاله تعدي سيدة على فرد أمن إداري داخل محيط الكومباوند، بالسب والضرب، على خلفية منعها من الدخول.