لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانع محتوى نشر إيحاءات خادشة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالجيزة، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خارجة وإيحاءات خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في نشر تلك المقاطع.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.