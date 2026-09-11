عودة بيزيرا قريبا.. ومفاجأة بشأن مستقبله مع الزمالك

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البولندي كونراد ميشالاك وخوان بيزيرا مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيزيرا يصل القاهرة الأسبوع المقبل تمهيدًا لحسم مستقبله مع الزمالك».

وتأتي تصريحات نجم الزمالك السابق في ظل ترقب موقف بيزيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بعدد من التكهنات بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف اللاعب بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الزمالك أو اتخاذ قرار آخر بشأن مستقبله، عقب وصوله إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

ويواصل الزمالك استعداداته للمنافسات المقبلة، وسط رغبة من الجهاز الفني في حسم جميع الملفات الخاصة بقائمة الفريق، خاصة المتعلقة باللاعبين وموقفهم من الاستمرار خلال الموسم الحالي.