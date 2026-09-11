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ألمانيا تكشف شبكة أسلحة مرتبطة بحماس تمهيدًا لهجمات محتملة في أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تكشف شبكة أسلحة مرتبطة بحماس تمهيدًا لهجمات محتملة في أوروبا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
أمنية رشاد الجلوي

 كشفت التحقيقات الألمانية والأوروبية عن تفكيك شبكة لوجستية سرية مرتبطة بحركة حماس، مخصصة لتوفير وتخزين الأسلحة في عدة دول أوروبية تمهيداً لتنفيذ هجمات تستهدف منشآت وممثلي المصالح الإسرائيلية واليهودية.

وجه الادعاء العام الاتحادي الألماني اتهامات رسمية إلى سبعة أشخاص في برلين لشبهة الانتماء إلى الحركة والتخطيط لعمل إرهابي يهدد أمن الدولة.

وتم ضبط بندقية آلية و13 مسدساً وأكثر من 700 طلقة ذخيرة، حصل عليها المشتبه بهم بتكليف من قيادات بارزة في حماس لتنفيذ هجوم كان مخططاً له في أكتوبر 2025.

فيما أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص في برلين في أكتوبر 2025، وشخصاً آخر في نوفمبر بحوزته سلاح آلي و8 مسدسات و600 طلقة. كما تسلمت ألمانيًا مشتبهاً به مرحّلاً من قبرص في مارس الماضي بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وكانت محكمة في برلين  قد قضت بسجن أربعة عناصر لمدد تراوح بين 4.5 و6 سنوات لتخزينهم أسلحة لصالح الجناح العسكري للحركة.

وأظهرت التحقيقات إنشاء مخازن أسلحة ومخابئ سرية في بولندا، وبلغاريا، والدنمارك، والنمسا.

وشهدت ألمانيا والدنمارك وهولندا توقيف سبعة أفراد كُلفوا بنقل أسلحة إلى برلين، في إطار تشديد أمني واسع عقب الأحداث المتصاعدة منذ أكتوبر 2023.

تعكس هذه القضايا تحولاً في استراتيجية أجهزة الاستخبارات والأمن الأوروبية نحو التركيز على تفكيك شبكات الإمداد والتخزين عابرة الحدود، فيما ينتظر المتهمون الجدد كلمة القضاء الألماني للبت في المسؤولية الجنائية استناداً إلى الأدلة.

ألمانيا أوروبا التحقيقات الألمانية حركة حماس القضاء الألماني

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