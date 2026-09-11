لن تتمكن من تحقيق أهدافها.. بزشكيان: الضغوط الأمريكية على إيران بلغت حدا خطيرا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضغوط الأمريكية على بلاده وصلت إلى مستوى خطير، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن واستمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران.

وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية، مشددًا على أن التجارب السابقة أظهرت عدم نجاح هذه السياسة في تحقيق ما تريده واشنطن.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توترًا متصاعدًا، وسط تهديدات متبادلة ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وكانت أنقرة عرضت في وقت سابق الاضطلاع بدور لتسهيل الحوار بين الجانبين وخفض حدة التوتر.



وأكد بزشكيان، خلال مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موقف بلاده يقوم على الحوار والاحترام المتبادل ورفض التهديد واستخدام القوة، مشددًا على أن نجاح أي تحرك دبلوماسي يتطلب إظهار حسن النوايا والتخلي عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى إشعال الحروب وزعزعة استقرار المنطقة.

وفي السياق ذاته، تتبنى طهران خطابًا أكثر تشددًا تجاه الضغوط الغربية، معتبرة أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها تستهدف إضعاف الدولة الإيرانية والضغط على قرارها السياسي.

وتزامنت هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع انتقال التوتر الإيراني الأمريكي إلى مواجهة أوسع، في وقت تظل فيه ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والملاحة الدولية من أبرز التداعيات المحتملة لأي تصعيد جديد.

وتشير تصريحات بزشكيان إلى تمسك طهران بموقفها الرافض للضغوط الأمريكية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، في محاولة للجمع بين رفض الإملاءات الخارجية وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.