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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» توزع الشنط المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا بالقاهرة

أمانة شباب القاهرة بـ«حُماة الوطن»
أمانة شباب القاهرة بـ«حُماة الوطن»
محمد الشعراوي

نظّمت أمانة شباب القاهرة بحزب حُماة الوطن، برئاسة المهندس محمد شلبي، فعالية لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة «أهلاً مدارس»، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي الفعالية في إطار جهود الحزب الرامية إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع تزايد احتياجات الأسر مع قرب بدء الدراسة، بما يساهم في توفير المستلزمات الأساسية للطلاب، ويمنحهم دفعة إيجابية مع انطلاق عام دراسي جديد.

ونُفذت الفعالية بناءً على توجيهات اللواء أ.ح صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد جمال الدين، مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة، في إطار خطة أمانة القاهرة لتعزيز حضور الحزب ميدانيًا وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم.

 الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا

واستهدفت المبادرة الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم دعم مباشر لها، بما يخفف جانبًا من الأعباء المرتبطة بتجهيز الأبناء للعام الدراسي، إلى جانب إدخال الفرحة والبهجة على الطلاب، وتشجيعهم على بدء عامهم الدراسي بروح من التفاؤل والحماس.

وأكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب القاهرة بحزب حُماة الوطن، أن مبادرة «أهلاً مدارس» تعكس التزام الحزب بدوره المجتمعي وحرصه على أن يكون قريبًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن أمانة شباب القاهرة تواصل تنفيذ سلسلة من الفعاليات والمبادرات الميدانية التي تستهدف مساندة الأسر وتلبية احتياجاتها، انطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية التكامل بين دوره السياسي ومسؤوليته المجتمعية.

وأضاف أن دعم الأسر في المناسبات والمواسم المختلفة لا يقتصر على تقديم المساعدات، وإنما يستهدف تعزيز روح التكافل المجتمعي، والوقوف إلى جانب المواطنين، والمساهمة في توفير حياة أكثر استقرارًا للأسر، خاصة في ظل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الجهود في ضوء توجهات قيادات الأمانة المركزية لحزب حُماة الوطن، بقيادة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بشأن تعزيز المبادرات المجتمعية وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين ودعم الأسر المصرية في مختلف المناسبات.

حُماة الوطن المهندس محمد شلبي توزيع الشنط أهلاً مدارس

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