رئيس جامعة طنطا: نعمل على بناء شبكة دولية واسعة لدعم التبادل الطلابي والبحثي

واصل وفد جامعة طنطا المشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE 2026، المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، نشاطه المكثف لليوم الثاني على التوالي، من خلال سلسلة موسعة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي والاستثمار في تدويل التعليم.

توجيهات جامعة طنطا

وشهد اليوم الثاني تحركاً استراتيجياً مكثفاً، حيث التقى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بوفد شركة الخليج، لبحث فرص التعاون المشترك والاستثمار مع عدد من الجامعات العربية والإفريقية، في مجال تطوير وتدويل التعليم الجامعي، وربط البرامج الأكاديمية والتدريبية باحتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، والتوسع في مسارات التبادل الأكاديمي والمهني.

مسابقة الجامعات المصرية

وعلى صعيد التعاون مع الجامعات الأمريكية، عقد وفد الجامعة جلسة نقاشية داخل الجناح المصري مع وفد جامعة أوبرن الأمريكية Auburn University، بالتنسيق والدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شهدت المناقشات سبل تفعيل برامج التبادل الطلابي، وتطوير برامج ودرجات علمية مشتركة، وتعزيز التعاون في المجالات البحثية والتكنولوجية المتقدمة، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما التقى الدكتور محمد حسين بممثلي جامعة جينا الألمانية University of Jena، استكمالاً لمسار التعاون التي بدأ دراسته بين الجانبين خلال العام الماضي، حيث ناقش اللقاء الانتقال إلى خطوات تنفيذية لتفعيل مشروعات بحثية مشتركة وبرامج للتبادل الأكاديمي والاستفادة من آليات التمويل الدولي المتاحة.

رفع كفاءة الخدمات

وامتدت لقاءات الوفد إلى اتحاد جامعات المتوسط UNIMED، حيث جرت مناقشة فرص مشاركة جامعة طنطا في مشروعات بناء القدرات والبرامج الإقليمية المشتركة التي تستهدف جامعات دول حوض البحر المتوسط، كما عقد الوفد لقاءً مع ممثلي جامعة إدنبرة نابير Edinburgh Napier University لبحث نماذج التعليم العابر للحدود TNE وإمكانية تطوير برامج أكاديمية مشتركة ودرجات مزدوجة بين الجانبين.

وشملت الاجتماعات أيضاً ممثلي جامعتي بيزا وميلانو بإيطاليا، بهدف توسيع فرص المنح والتبادل الطلابي والأكاديمي من خلال برامج Erasmus+ ودعم المشروعات البحثية والتعليمية المشتركة.

تبادل الخبرات

وفي إطار توجه الجامعة لتنويع خريطة شراكاتها الدولية، التقى الوفد بممثلي جامعة سينان جاكوين اليابانية Seinan Gakuin University، لبحث فرص التبادل الأكاديمي والثقافي والتعاون في عدد من المجالات الإنسانية والتطبيقية، كما أجرى الوفد لقاءات تنسيقية مع جامعة سون يات سين الصينية Sun Yat-sen University لتعزيز الروابط العلمية والبحثية مع الجامعات الآسيوية الكبرى، وجامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية بالبرازيل UFSC لفتح مسارات جديدة للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في أمريكا اللاتينية.

وشملت اللقاءات أيضاً مسؤولي العلاقات الدولية في جامعة أديتيا بالهند Aditya University، حيث ناقش الجانبان فرص تبادل الطلاب والباحثين وتعزيز التعاون في مجالات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا المتقدمة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد الدكتور محمد حسين، أن المشاركة المكثفة للجامعة في فعاليات EAIE 2026 تأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف الانتقال بالتعاون الدولي من مجرد اتفاقيات وبروتوكولات إلى شراكات مؤسسية فاعلة ذات مردود أكاديمي وبحثي وتنموي مباشر، موضحاً أن الجامعة تعمل على بناء شبكة دولية واسعة من الشركاء القادرين على دعم برامج الدرجات المشتركة والمزدوجة، والتبادل الطلابي والبحثي، والمشروعات الممولة دولياً، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تتحرك دولياً بثقة لتوفير فرص حقيقية لأبنائها من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها في التصنيفات العالمية، وربط منظومتها التعليمية والبحثية بالتحولات العالمية واحتياجات أسواق العمل المستقبلية، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوجه الدولة المصرية نحو بناء جامعات أكثر تنافسية وانفتاحاً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.

التعاون بين جامعات المصرية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة شرف الدين، مدير مركز التعاون الدولي بجامعة طنطا، أن مشاركة الجامعة في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لبناء علاقات مؤسسية جديدة وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات العالمية، مشيرةً إلى أن المركز يعمل على ترجمة هذه اللقاءات إلى مسارات تنفيذية واضحة تشمل التبادل الطلابي والأكاديمي، والمشروعات البحثية المشتركة، وبرامج الدرجات المزدوجة والمشتركة، بما يدعم استراتيجية الجامعة في التدويل وتعزيز حضورها على خريطة التعليم العالي الدولية.