ترقية 28 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الـ 12 للعام الجامعي 2025/ 2026 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عصام أحمد عبد الحميد إبراهيم، أسامة عبد الله البهي رجب، أيمن محمد عبد السلام عبد العال الملط، شريف لطفي عبد القادر الشويخ، ريهام ممدوح إبراهيم فؤاد لاشين، هبه إبراهيم علي لاشين، رشا عادل محمد الخولي بكلية الطب، ناجى لبيب كمال طراد بكلية العلوم، دعاء إبراهيم محمد قابيل، عبير محمد المتولي سيد أحمد بكلية التربية النوعية.

توجيهات جامعة طنطا

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من ولاء موافى عبد الحليم اللواتي، رانيا سعيد أنور عامر، نهى فوزي محمد فنون، سمير محمد عبد السلام غرابه، أحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد، أحمد عبد المطلب طه عيسى، اسلام عبد الله رفاعي مرسي بكلية الطب، و هبه السيد محمد يوسف، محمد صلاح مصطفى عبد الخالق غالي، مي سامي محمد شتا، بكلية طب الأسنان، ومصطفى عادل عبد العزيز درويش، فتحي مدحت فتحي حسن بكلية العلوم، محمد عزت يوسف الليثي بكلية الهندسة، ماجدة أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد بكلية علوم الرياضة، نورهان ماجد السيد عبد الغني بكلية التربية النوعية، فايزة محمد السيد سليمان خليفة، توحه على السيد أبو حطب، سمر أحمد سيد أحمد مقلد بكلية التمريض.

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كما تم تعيين لوظيفة مدرس لكل من نيهال محمد مدحت محمود عيسوي عبد الغفار، عماد الدين إسماعيل سعد إسماعيل أبو العزم، إسلام محمد محمد شطا، أماني على مسعد صقر، هشام محمد إبراهيم العشري، محمد عادل لطفي أحمد علي، أحمد جمال أحمد عراقيب، مهاب عبد الملك عبد العظيم عيد، محمد جمال متولي نعيم، سهر سيد أحمد عبد العظيم شعبان، سارة علاء السيد أحمد عبد المطلب محسن، سارة عادل عبد المنعم خضر، محمد شرف عبد العزيز حسين شفيق غازي، محمد محمود يوسف أبو العزم، مصعب إبراهيم سيد أحمد الديب، نيره جمال أحمد عبد الله ، هاله محمد عبد الله الشوربجي، سمر حسنى محمد سلامة بكلية الطب، نجلاء فتحي بدير أبو هيف بكلية التربية، أحمد أحمد حسين محسن حسين بدر بكلية العلوم، ميادة ممدوح عبد الله محمد، كرولس عاطف نعيم لبيب، نبيلة عبد الفتاح عبد القادر غانم، صباح جمعة عبد القادر سليمان، كريم أحمد عبد الفتاح أحمد عياد بكلية الآداب، سارة محمد أحمد أحمد حمودة بكلية الصيدلة، مروة رضا مصلحي رجب، رنا أسامة محمد كامل البحراوي بكلية طب الأسنان، كريم ربيع قطب العماوي بكلية الهندسة، روان جمال عطية حبلص، أسماء محمود فتحي الحسيني أبو طالب بكلية علوم الرياضة، هاجر أيمن عيد توفيق بكلية التربية النوعية، دعاء طلعت محمد محمد الصياد، ياسمين عرفات محمد حسن الفار بكلية الفنون التطبيقية، ابتهال العدوى نصر الدغيشي، منى إبراهيم السيد عبد الحميد جد العيلة، داليا عبد المنعم محمود العريبي، رجب عبد النبي خميس بركات بكلية التجارة.

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح 33 دبلوم، 92 درجة ماجستير، 50 درجة دكتوراه في التخصصات المختلفة.