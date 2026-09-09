قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون
زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»
توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران
وفاة ابنة السيناريست الراحل سعد الدين وهبة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته
محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك
كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان
أحمد فتوح يكشف أسباب غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقية 28 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الـ 12 للعام الجامعي 2025/ 2026 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عصام أحمد عبد الحميد إبراهيم، أسامة عبد الله البهي رجب، أيمن محمد عبد السلام عبد العال الملط، شريف لطفي عبد القادر الشويخ، ريهام ممدوح إبراهيم فؤاد لاشين، هبه إبراهيم علي لاشين، رشا عادل محمد الخولي بكلية الطب، ناجى لبيب كمال طراد بكلية العلوم، دعاء إبراهيم محمد قابيل، عبير محمد المتولي سيد أحمد بكلية التربية النوعية.

توجيهات جامعة طنطا 

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من ولاء موافى عبد الحليم اللواتي، رانيا سعيد أنور عامر، نهى فوزي محمد فنون، سمير محمد عبد السلام غرابه، أحمد مصطفى أحمد أبو اليزيد، أحمد عبد المطلب طه عيسى، اسلام عبد الله رفاعي مرسي بكلية الطب، و هبه السيد محمد يوسف، محمد صلاح مصطفى عبد الخالق غالي، مي سامي محمد شتا، بكلية طب الأسنان، ومصطفى عادل عبد العزيز درويش، فتحي مدحت فتحي حسن بكلية العلوم، محمد عزت يوسف الليثي بكلية الهندسة، ماجدة أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد بكلية علوم الرياضة، نورهان ماجد السيد عبد الغني بكلية التربية النوعية، فايزة محمد السيد سليمان خليفة، توحه على السيد أبو حطب، سمر أحمد سيد أحمد مقلد بكلية التمريض.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم تعيين لوظيفة مدرس لكل من نيهال محمد مدحت محمود عيسوي عبد الغفار، عماد الدين إسماعيل سعد إسماعيل أبو العزم، إسلام محمد محمد شطا، أماني على مسعد صقر، هشام محمد إبراهيم العشري، محمد عادل لطفي أحمد علي، أحمد جمال أحمد عراقيب، مهاب عبد الملك عبد العظيم عيد، محمد جمال متولي نعيم، سهر سيد أحمد عبد العظيم شعبان، سارة علاء السيد أحمد عبد المطلب محسن، سارة عادل عبد المنعم خضر، محمد شرف عبد العزيز حسين شفيق غازي، محمد محمود يوسف أبو العزم، مصعب إبراهيم سيد أحمد الديب، نيره جمال أحمد عبد الله ، هاله محمد عبد الله الشوربجي، سمر حسنى محمد سلامة بكلية الطب، نجلاء فتحي بدير أبو هيف بكلية التربية، أحمد أحمد حسين محسن حسين بدر بكلية العلوم، ميادة ممدوح عبد الله محمد، كرولس عاطف نعيم لبيب، نبيلة عبد الفتاح عبد القادر غانم، صباح جمعة عبد القادر سليمان، كريم أحمد عبد الفتاح أحمد عياد بكلية الآداب، سارة محمد أحمد أحمد حمودة بكلية الصيدلة، مروة رضا مصلحي رجب، رنا أسامة محمد كامل البحراوي بكلية طب الأسنان، كريم ربيع قطب العماوي بكلية الهندسة، روان جمال عطية حبلص، أسماء محمود فتحي الحسيني أبو طالب بكلية علوم الرياضة، هاجر أيمن عيد توفيق بكلية التربية النوعية، دعاء طلعت محمد محمد الصياد، ياسمين عرفات محمد حسن الفار بكلية الفنون التطبيقية، ابتهال العدوى نصر الدغيشي، منى إبراهيم السيد عبد الحميد جد العيلة، داليا عبد المنعم محمود العريبي، رجب عبد النبي خميس بركات بكلية التجارة.

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح 33 دبلوم، 92 درجة ماجستير، 50 درجة دكتوراه في التخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ترقيات جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد