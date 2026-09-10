جامعة طنطا تنطلق عالميا من EAIE 2026 بشراكات مع جامعات من 8 دول

شاركت جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.في فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي «EAIE 2026»، المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة بوفد رسمي يترأسه الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة شهيرة شرف الدين، مدير مركز التعاون الدولي بالجامعة.

توجيهات جامعة طنطا

يعقد المؤتمر في الفترة من ٨ سبتمبر إلى ١١ سبتمبر الجاري بمشاركة اكثر من ١٠٠٠ مؤسسة ومنظمة عالمية و٢٥٠ عارضا من مختلف دول العالم، ويعد من ابرز الفعاليات في مجال التعليم الدولي.

عززت جامعة طنطا حضورها الدولي في اليوم الاول من المؤتمر من خلال سلسلة مكثفة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع ممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بهدف توسيع شبكة الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، حيث عقد الوفد عدداً من اللقاءات مع ممثلي جامعات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليونان ورومانيا وتركيا والأردن والصين وإسبانيا.

تبادل الخبرات

وتناولت المباحثات فرص إنشاء وتطوير البرامج والدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، والتعليم عبر الحدود، والتبادل الطلابي والأكاديمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية المشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات التكنولوجية والهندسية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم.

تحسين خدمات أعضاء هيئة التدريس

وعقد وفد الجامعة اجتماعاً مع ممثلي جامعة بويزي ستيت Boise State University بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور غونزالو بروس، مساعد وكيل الجامعة للمشاركة العالمية، لبحث فرص التعاون في المجالات الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما بحث الوفد مع جامعة برمنغهام سيتي Birmingham City University بالمملكة المتحدة، خلال اللقاء مع لوسي ستابس، المدير الأول لإدارة حسابات الشراكات الدولية، آليات التعاون في مجال التعليم عبر الحدود «TNE»، وتطوير برامج أكاديمية وشراكات دولية مستدامة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع جامعة كريت University of Crete باليونان، ممثلة في إيفجينيا سكونتاكي، رئيسة مكتب الاستقبال الدولي، لبحث فرص التبادل الطلابي والأكاديمي في إطار برنامج «Erasmus+»، إلى جانب إمكانية إطلاق مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.

والتقى الوفد الدكتور سورين كازاكو، مدير العلاقات الدولية بـجامعة كرايوفا University of Craiova في رومانيا، حيث ناقش الجانبان فرص التبادل الأكاديمي، وتنظيم المدارس الصيفية والمؤتمرات والفعاليات العلمية المشتركة.

وفي مجال التعاون الهندسي والتكنولوجي، عقد الوفد لقاءً مع جامعة إسكي شهير التقنية Eskişehir Technical University بتركيا، ممثلة في غولسوم كارامان، رئيسة إدارة العلاقات الدولية، لبحث التعاون في البحوث التطبيقية وبرامج التدريب والمشروعات الهندسية والتكنولوجية المشتركة.

كما ناقش وفد الجامعة مع جامعة دوغوش Doğuş University بتركيا، خلال اللقاء مع ألكر تيزكاش، مديرة مكتب العلاقات الدولية، فرص التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي في إطار برامج الشراكة الإقليمية وبرنامج «Erasmus+».

وامتدت اللقاءات إلى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة Applied Science Private University بالأردن، حيث بحث الوفد مع الدكتورة منى بركات، عميدة البحث العلمي والدراسات العليا، سبل تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي، وربط برامج الدراسات العليا، وتطوير الشراكات الإقليمية بين الجانبين.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع جامعة شنغهاي ديانجي Shanghai Dianji University بالصين، خلال اللقاء مع الدكتورة سيلفيا كيتلهوت، لبحث التعاون في مجالات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الذكية والمعامل والبحوث التطبيقية والمشروعات العلمية المشتركة.

وفي السياق ذاته، استعرض وفد الجامعة مع المدرسة الجامعية المتوسطية Escola Universitària Mediterrani بإسبانيا، ممثلة في أرنو لايس، مدير التدويل، فرص التعاون في مجالات التدريب والتبادل الطلابي والبرامج الأكاديمية ذات الصلة بالإدارة والأعمال.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الجامعة في «EAIE 2026» تأتي ترجمة عملية لاستراتيجيتها في تدويل التعليم والبحث العلمي وتعزيز الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية، واتساقاً مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو دعم التنافسية الدولية للجامعات المصرية وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تستهدف تحويل مخرجات هذه اللقاءات إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات وبرامج تنفيذية مستدامة، تسهم في استحداث برامج أكاديمية دولية مشتركة، وزيادة فرص التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ودعم المشروعات البحثية الدولية، بما يحقق استفادة مباشرة لأبناء الجامعة ويعزز من قدرتها على جذب الطلاب والباحثين الدوليين.

وأضاف أن التوسع في الشراكات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جامعة طنطا لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً، وربط برامجها التعليمية والبحثية بأحدث الاتجاهات العالمية في مختلف التخصصات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شهيرة شرف الدين، أن مؤتمر «EAIE» يمثل منصة دولية مهمة لبناء شبكات تعاون مؤسسية مستدامة بين الجامعات، مؤكدة أن المركز سيواصل متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدها وفد الجامعة والعمل على تحويلها إلى أطر تعاون واتفاقيات وبرامج مشتركة تخدم مختلف كليات الجامعة ومراكزها البحثية.

وأضافت أن توسيع شبكة الشراكات الدولية يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات العالمية، ويسهم في تعزيز الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة ودعم مكانتها وتصنيفها على المستويين الإقليمي والدولي.