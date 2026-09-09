محافظ الغربية يفتتح مدرسة «كفر أخشا الابتدائية» بكفر الزيات على مساحة 1315 مترًا وبتكلفة 17.6 مليون جنيه|صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «كفر أخشا الابتدائية» بقرية كفر أخشا التابعة لوحدة أبو الغر بمركز كفر الزيات، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و613 ألف جنيه، مؤكدًا أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة جديدة للخدمات التعليمية بالقرية، ويوفر فصولًا دراسية جديدة لأبنائها، ويسهم في خفض الكثافات وتوفير خدمة تعليمية مناسبة بالقرب من محل إقامتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وتقام المدرسة على مساحة 1314.96 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 10 فصول دراسية، بواقع 4 فصول لرياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية، إلى جانب معامل متطورة، وغرف للحاسب الآلي ومصادر التعلم، ومكتبة، وصالة متعددة الأغراض، ومصلى، وغرفة طبيب، ومخزن للتغذية. وتفقد المحافظ الفصول والمرافق المختلفة، واطمأن على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب.

تحرّك تنفيذي عاجل

الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بافتتاح عدد من المدارس الجديدة، وإضافة فصول دراسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة عدد من المدارس، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، دعمًا لجهود الدولة في بناء الإنسان.