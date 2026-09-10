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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الغربية: دعم احتياجات مركز طب الأسرة بالشين وتذليل المعوقات أمام المرضى

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، زيارة تفقدية لمركز طب الأسرة بقرية الشين، التابع لإدارة قطور الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المركز.

جولة وكيل الصحة 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.

تفقد قسم الغسيل الكلوي 


وتفقدت وكيل الوزارة مختلف أقسام المركز، شملت العيادات، والصيدلية، والمعمل، والاستقبال والطوارئ، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات والأشعة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وانتظام تقديم الخدمات وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة مستوى رضا المنتفعين، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية وفرق الإشراف والمتابعة.

تحسين خدمات علاجية 

كما حرصت على تفقد وحدة الغسيل الكلوي ، للاطمئنان على المرضى المترددين عليها، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، حيث أعرب المرضى عن رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأشادوا بحسن التعامل من جانب الأطباء وهيئة التمريض وحرصهم على تقديم الرعاية اللازمة لهم، مطالبين بتكريم الفريق الطبي والتمريض تقديرًا لجهودهم وحسن أدائهم ، ووجهت بتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، والتأكيد على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

توفير الرعاية لمرضي الغسيل الكلوي 

وفي إطار الحرص على دعم احتياجات المركز وتذليل المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة، التقت وكيل الوزارة المهندسة أماني أيوب، رئيس مجلس مدينة قطور، حيث جرى بحث إنشاء مصعد بالمركز لخدمة مرضى الغسيل الكلوي وتيسير حركة المرضى، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال المجتمع المدني والجهود الذاتية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق على تحرير محضر انضمامي والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رصد تحديات العمل 

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالغربية استمرار الجولات الميدانية بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يسهم في سرعة رصد التحديات والعمل على حلها، وتحسين بيئة تقديم الخدمة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مرضي الغسيل الكلوي تفقد الشين قطور

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