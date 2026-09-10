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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2026 في السوق المصري .. تعرّف على الطرازات وأسعارها

سيارات كهربائية 2026 في السوق المصري
سيارات كهربائية 2026 في السوق المصري
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي أيون LX ، وكيا اي في 3، وفورثينج تي 5، وجيلي اي اكس 5، وديبال اس 05 .

ديبال اس 05 موديل 2026

تنتج سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوة 214 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 460 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

سرعة سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 175 كم/ساعة، وبها قوة 218 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 60 كيووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 490 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 419 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 569 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لا لإعادة شحنها، وبها قوة 201 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

كيا اي في 3 موديل 2026

تتسارع سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وبها بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

يمكن لسيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 63.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، وبها قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تباع سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة مليون و 300 ألف جنيه .

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