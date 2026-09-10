سيارات كهربائية 2026 في السوق المصري .. تعرّف على الطرازات وأسعارها

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي أيون LX ، وكيا اي في 3، وفورثينج تي 5، وجيلي اي اكس 5، وديبال اس 05 .

ديبال اس 05 موديل 2026

تنتج سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوة 214 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 460 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

سرعة سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 175 كم/ساعة، وبها قوة 218 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 60 كيووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 490 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 419 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 569 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لا لإعادة شحنها، وبها قوة 201 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

كيا اي في 3 موديل 2026

تتسارع سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وبها بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

يمكن لسيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 63.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، وبها قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تباع سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة مليون و 300 ألف جنيه .