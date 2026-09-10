وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية ضمن محور «الإيجار المنتهي بالتملك»، ومشروع «ديارنا»، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية، ومنها الطرق والخدمات المتنوعة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التنمية والخدمات بالمدن الجديدة، والعمل على رفع كفاءة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بالتنسيق المستمر بين أجهزة المدن وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجهت الوزيرة بضرورة أن تواكب معدلات تنفيذ المشروعات السكنية معدلات تنفيذ المرافق والخدمات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما يمتد إلى توفير جميع مقومات الحياة والخدمات الأساسية والترفيهية والمجتمعية، بما يعزز جودة الحياة ويشجع على الاستقرار والانتقال إلى المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقرير بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات التنموية والخدمية بمدن أسيوط الجديدة، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للسكان.

ففي مدينة أسيوط الجديدة، تضمن التقرير نتائج جولة للمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وعدد من مسئولي القطاع، بحضور المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة وحدات الإسكان بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» بالحي الأول، حيث تم التأكيد على جودة أعمال التشطيبات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

كما تمت متابعة أعمال تنفيذ وحدات مشروع «ديارنا»، وتفقد منطقة الـ1304 أفدنة، والتي تضم مناطق أراضي الإسكان المتوسط والمتميز و«بيت الوطن»، لمتابعة أعمال الطرق والمرافق، فضلًا عن متابعة أعمال تنفيذ الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتعزيز الربط بين المدينة والمحافظة.

وشملت الجولة أيضًا منطقة جنوب شرق المدينة ومنطقة الـ375 فدانًا، لمتابعة أعمال الطرق والخدمات، مع التوجيه بسرعة طرح المحال الشاغرة بالمزاد العلني، ودراسة احتياجات المنطقة من الخدمات والأنشطة المختلفة وتوفيرها بما يتناسب مع خطط التنمية والكثافات السكانية.

وفي مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، تفقد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات ومرافقوه، بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز المدينة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وشملت الجولة مركز الشباب بالحي الأول، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة، بما يسهم في توفير الخدمات الرياضية والمجتمعية لسكان المدينة، كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع وحدات «ديارنا» بالحي الرابع، إلى جانب وحدات الإسكان بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» ضمن مشروع «سكن مصر» بالحي الأول.

وتضمن التقرير أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة سوهاج الجديدة في مجالي التنمية والزراعة، إلى جانب موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق والمحاور والميادين، وأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات، وذلك في ضوء نتائج جولة للمهندس أحمد شوقي صبحي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الهيئة والجهاز.

كما تناول التقرير ما تم إنجازه في مشروع إنشاء مستشفى شفاء الأطفال، لما يمثله من إضافة مهمة للخدمات الطبية بمدينة سوهاج ومحافظة سوهاج، حيث تم تنفيذ المستشفى من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وتم نقل أصوله إلى جامعة سوهاج، التي تقوم حاليًا باستكمال أعمال الفرش والتجهيزات، ومن المتوقع دخوله الخدمة قريبًا، حيث يمثل المستشفى صرحًا طبيًا متميزًا وإضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر، حيث يخدم مدينة سوهاج ومحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، ويدعم جهود التنمية المتكاملة وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تضمن التقرير جهود جهاز المدينة في التصدي للتعديات على أملاك الدولة، والتي أسفرت عن الإزالة الفورية لتعدٍ على مساحة من أراضي الدولة بمنطقة وسط المدينة، بجوار كلية التعليم الصناعي، حيث تمت إزالة التعدي والتعامل مع الأرض وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب شرطة التعمير.

وفي مدينة قنا الجديدة، شمل التقرير موقف إدارة ملفات الخدمات والتنمية بالمدينة، ومتابعة كفاءة التشغيل والأداء، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات، من بينها حملات التفتيش على المخالفات، وأعمال النظافة وجمع المخلفات من المناطق السكنية، وزراعة وتجميل المحاور الرئيسية، وملفات الإعلانات والنقل، وذلك في ضوء نتائج جولة لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال تنسيق الموقع والتشجير والمظهر العام بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومنها مشروع مستشفى قنا الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا، بطاقة استيعابية تبلغ 175 سريرًا، بما يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية بالمدينة، كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مركز الشباب المقام على مساحة 15 فدانًا، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمجمع المواقف الإقليمي، والوقوف على مدى جاهزيته ومستوى الخدمات التي يقدمها.

وفي مدينة أسوان الجديدة، تمت متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة، إلى جانب أعمال الزراعات وتطوير المحاور والميادين ورفع وإزالة المخلفات، ومتابعة منظومتي الإعلانات والنقل والمواصلات، وحوكمة حق الانتفاع ومقابل الإشغال، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ومواقع العمل بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدن الصعيد الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للتوسع العمراني، وأن الوزارة تواصل العمل على استكمال منظومة التنمية بهذه المدن من خلال تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتجميل ورفع كفاءة المناطق القائمة، بما يجعل هذه المدن أكثر جذبًا للسكان والاستثمارات، ويعزز دورها في دعم التنمية بمحافظات الصعيد.

وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية والخدمات بالمدن الجديدة في صعيد مصر، ودفع معدلات التنفيذ، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، والتعامل السريع مع أي معوقات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات.