سيارة طائشة تدهس شابا أثناء عبور طريق كورنيش النيل في المعادي

شهد طريق كورنيش المعادي حادثا مأساويا، بعدما صدمت سيارة شابا أثناء محاولته عبور الطريق، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كورنيش المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارة إسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد الوصول إلى محل الواقعة، تبين وجود شاب مصاب نتيجة اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

في الوقت نفسه، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لتحديد هوية قائد السيارة، الذي غادر موقع الحادث عقب وقوعه، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف كافة ملابسات الحادث.