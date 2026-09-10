نرمين الفقي تكشف سر رشاقتها بعد «أولاد الراعي»: بدأت دايت مع نفسي ثم تابعت مع دكتور

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن سر رشاقتها والحفاظ على وزنها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها اتخذت قرارًا بخفض وزنها بعد مشاركتها في مسلسل «أولاد الراعي»، بعدما شعرت بأنها اكتسبت بعض الوزن، مشيرة إلى أنها بدأت في اتباع نظام غذائي بمفردها قبل أن تستعين بطبيب متخصص لمتابعة حالتها والوصول إلى النتيجة التي كانت تسعى إليها.

وقالت نرمين الفقي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري: «قررت أقلل وزني بعد مسلسل أولاد الراعي ، لأن كنت حاسة إني زدت في الوزن، عملت دايت مع نفسي في الأول، بعد كده لما وصلت الوزن معين تابعت مع دكتور ولقيت النتيجة الحمد لله مرضية لي».

وأكدت نرمين الفقي أن قرارها بخفض الوزن جاء من شعورها الشخصي بضرورة استعادة الوزن الذي تشعر معه بالراحة، موضحة أنها لم تبدأ رحلتها باتباع نظام صارم تحت إشراف طبي، وإنما حاولت في البداية تنظيم نظامها الغذائي بنفسها، ثم قررت الاستعانة بطبيب عندما وصلت إلى وزن معين، وهو ما ساعدها في متابعة الأمر بشكل أفضل والوصول إلى نتيجة مرضية بالنسبة لها.

وتحرص نرمين الفقي خلال ظهورها على الحفاظ على إطلالة مميزة، خاصة أنها تعد واحدة من الفنانات اللاتي يحظين باهتمام كبير من الجمهور، سواء بأعمالها الفنية أو بإطلالاتها التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لآخر.

وعن تريند الثمانينيات الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة وحظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت نرمين الفقي عن إعجابها بهذا الترند، مؤكدة أنها تحب أجواء هذه الفترة بشكل خاص، ولديها ارتباط واضح بالأعمال الفنية القديمة.

وقالت نرمين الفقي في تصريحاتها الخاصة لموقع «صدي البلد» الإخباري عن تريند الثمانينيات: «تريند الثمانينيات جميل جدًا»، موضحة أنها من محبي الأفلام القديمة، ولا سيما أفلام الأبيض والأسود.

وأضافت نرمين الفقي أنها تحرص بشكل مستمر على مشاهدة الأفلام والمسرحيات القديمة، كاشفة عن طقس يومي تحافظ عليه قبل النوم، قائلة: «أنا أصلًا بحب الأفلام الأبيض والأسود، وكل يوم مساءً قبل ما أنام لازم أتفرج على فيلم أبيض وأسود أو مسرحية أبيض وأسود».

وتكشف تصريحات نرمين الفقي عن ارتباطها الكبير بالفن الكلاسيكي، إذ ترى في الأفلام والمسرحيات القديمة حالة فنية خاصة، وهو ما يجعلها حريصة على العودة إليها بشكل يومي، رغم اختلاف طبيعة الأعمال التي تقدم حاليًا عن الأعمال التي كانت تعرض في عقود سابقة.

ويأتي حديث نرمين الفقي عن تريند الثمانينات بالتزامن مع انتشار موجة واسعة من المحتوى المستوحى من تلك الحقبة، سواء من حيث الملابس أو تسريحات الشعر أو الموسيقى والأجواء الفنية، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من نجوم الفن إلى الحديث عن علاقتهم بهذه الفترة وذكرياتهم معها.

وتواصل نرمين الفقي حضورها الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اهتمام الجمهور بأخبارها وإطلالاتها وتصريحاتها، خاصة أنها تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها جانبًا من حياتها واهتماماتها، إلى جانب أعمالها الفنية المختلفة.

وأكدت نرمين الفقي من خلال تصريحاتها أن اهتمامها بالرشاقة جاء بدافع شخصي ورغبة في الوصول إلى الوزن الذي تشعر معه بالرضا، بينما كشفت في الوقت نفسه عن جانب آخر من شخصيتها يتعلق بحبها للفن القديم، موضحة أن مشاهدة فيلم أو مسرحية من زمن الأبيض والأسود أصبحت جزءًا من روتينها اليومي قبل النوم.