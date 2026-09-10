جمبلاط يبحث مع وزيرة الدفاع بأوغندا فرص الشراكة بالتصنيع الدفاعي

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم Akifeza Grace Ngabirano، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بأوغندا، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، لبحث أوجه التعاون المشترك.

في مستهل فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026

شراكات صناعية إستراتيجية مع الجانب الأوغندي

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزيرة الدولة لشؤون الدفاع بأوغندا، متوجهًا لها بالتهنئة على تولي المنصب بشهر يونيو الماضي، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع آفاق الشراكة وتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة بما يحقق المصلحة المشتركة لشعوب القارة.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم (265) خط إنتاج، والعديد من المعامل ومراكز الاختبارات، ونحو (980) ماكينة CNC.

وتبادل الجانبان الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من القدرات التكنولوجية والتصنيعية والفنية المتاحة لدى الجانبين، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة، بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد "جمبلاط" أن اللقاء يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات وعقد شراكات صناعية مع الجهات العالمية الرائدة المتخصصة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، معربًا عن ترحيب الوزارة بزيارة الوفود الفنية الأوغندية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على قدراتها التكنولوجية والتصنيعية على أرض الواقع ومناقشة مجالات التعاون المقترحة بشكل أكثر تحديدًا.

وأشار الوزير إلى اعتزازه بالعلاقات التعاونية المتميزة بين مصر وأوغندا، وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات بدعم من قيادتّي البلدين.

القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي

من جانبها، ثمّنت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بأوغندا الدور الحيوي لوزارة الإنتاج الحربي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأشادت Akifeza Grace Ngabirano بما اطّلعت عليه، من معروضات داخل جناح الإنتاج الحربي، والتي تعكس القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الوزارة وما تتميز به الصناعة المصرية من تقدم، معربةً عن تطلعها إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الجانبين في مجال التصنيع الدفاعي.