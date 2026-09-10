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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير مكتبة الإسكندرية والمحافظ يكشفان تفاصيل مؤتمر الهوية الوطنية

مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"
مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"
أحمد بسيوني   -  
علي مكي

بدأ منذ مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، المقرر عقده في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، وذلك بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية،والمهندس وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة، أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي.

بناء الإنسان المصري على نحو سليم


يأتي هذا المؤتمر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما أن المؤتمر يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية، ويسعى إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز وترسخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا عند الأجيال الشابة، وسوف يناقش المؤتمر الجذور الراسخة للهوية المصرية، والتحديات التي تواجهها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

الاستعدادات لهذا المؤتمر بدأت منذ أكثر من عام


وقد بدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام، وانتهت بالاجتماع الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الترتيبات الجارية للاستعداد لعقد المؤتمر، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات مكتبة الإسكندرية.
يقام المؤتمر بالتعاون بين كلِ من مكتبة الإسكندرية، ووزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية.

مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة اللواء خالد فودة أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

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