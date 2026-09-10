تفاصيل إطلاق النسخة الثامنة والثلاثين من معرض «صحارى» الدولي للزراعة

أعلنت إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية، عن إطلاق النسخة الثامنة والثلاثين من معرض “صحارى” الدولي للزراعة، الذي يُعد أحد أكبر وأعرق المعارض المتخصصة في القطاع الزراعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في القطاع الزراعي.

ويعكس انعقاد المعرض تحت هذه الرعاية الرفيعة المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها القطاع الزراعي، ودوره المحوري في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

يأتي ذلك انطلاقًا من كون الزراعة إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، والحاجة إلى تبني حلول زراعية أكثر كفاءة وابتكارًا.

ويواصل معرض “صحارى” مسيرته الممتدة لأكثر من 38 عامًا باعتباره منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد قادة القطاع الزراعي وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي.

كما يوفر المعرض مساحة فعالة لبحث التحديات والفرص المستقبلية، وتعزيز الشراكات والاستثمارات، ودعم الجهود التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للحوار والتعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثامنة والثلاثون من معرض «صحارى» مشاركة واسعة تعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة، حيث يُتوقع أن يستقطب أكثر من 23 ألف زائر متخصص من مختلف مجالات القطاع الزراعي، إلى جانب مشاركة أكثر من 550 علامة تجارية محلية وعالمية تمثل مختلف قطاعات الصناعة الزراعية.

وتضم قائمة المشاركين في نسخة 2026 عددًا من أبرز الشركات والمؤسسات، من بينها السويدي، وكفر الزيات، والبنك الزراعي المصري، وتكنو سيد، والإيمان جروب، بما يعكس تنوع وحجم المشاركة في المعرض هذا العام.

كما يشهد المعرض مشاركة 30 دولة، بما يعزز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، إلى جانب استضافة 270 مشتريًا ضمن برنامج Hosted Buyers، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية بين العارضين والمشترين من مختلف الأسواق.

ويلعب معرض “صحارى” دورًا محوريًا في دعم نمو وتطوير القطاع الزراعي، من خلال ربط مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الزراعية، بما يشمل الشركات والمستثمرين وصناع القرار والجهات الحكومية، بالأسواق الإقليمية والدولية.

كما يسهم المعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتحفيز الاستثمارات، ودعم توسع الشركات، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مسيرة التنمية الزراعية المستدامة.

ويُسلط معرض “صحارى” الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الزراعية التي تسهم في تحديث القطاع الزراعي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم ممارسات الزراعة المستدامة.

ويمتد هذا الدور إلى توفير منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال برنامج متكامل يضم مؤتمرات وورش عمل وجلسات نقاشية يقودها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص والاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبل القطاع الزراعي.

وفي إطار هذا التوجه، تتضمن الدورة الحالية برنامجًا معرفيًا متطورًا من خلال مؤتمر صحارى الفني (Sahara Technical Conference)، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة.

كما يشهد معرض «صحارى» هذا العام الإطلاق الأول لمؤتمر Biocontrol & Biostimulants North Africa، الذي يركز على أحدث التطورات في مجالات المكافحة الحيوية، والمنشطات الحيوية، والأسمدة الحيوية، والزراعة المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات التنظيمية في هذه المجالات.

وعلى مستوى الدعم الفني والتطبيقي، يضم المعرض مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها Sahara Agricultural Consultancy، التي توفر استشارات فنية مباشرة للمزارعين والمتخصصين بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الممارسات الزراعية.

كما تأتي منصة AgriGen Lab كمبادرة أطلقها فريق صحارى لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين في القطاع الزراعي، من خلال توفير منصة تتيح لهم التواصل المباشر مع كبار المسئولين وصناع القرار وكبرى الشركات العاملة في القطاع، وعرض ابتكاراتهم وحلولهم أمام الجهات المؤثرة في السوق.

كما تتيح المبادرة للمشاركين فرصة الالتقاء بالمستثمرين، والتعرف على تجارب وخبرات تساعدهم على تطوير أعمالهم وتوسيع شركاتهم، واستكشاف الفرص المتاحة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وشراكات جديدة.

وتتضمن المنصة كذلك محتوى تعليميًا مخصصًا للشركات الناشئة من خلال محاضرات وجلسات ضمن AgriGen Lab، تركز على تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لبناء وتطوير شركاتهم وتحقيق نمو مستدام، بما يمنحهم فرصة حقيقية للنمو والتواجد إلى جانب كبرى الشركات في القطاع.

كما يضع المعرض موضوعات التمكين وريادة الأعمال ضمن أولوياته من خلال تنظيم The Women in Agri Networking Event، الذي يهدف إلى دعم وتمكين المرأة وتعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات داخل القطاع الزراعي.

وفي إطار تعزيز فرص التعاون، يفتح معرض “صحارى” آفاقًا واسعة للتواصل وبناء الشراكات من خلال برنامج International VIP Programme المخصص لاستضافة كبار الشخصيات وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي من مختلف الأسواق، إلى جانب برنامج Matchmaking، الذي يتيح اجتماعات أعمال مباشرة ومجدولة بين العارضين والمشترين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع فرص التعاون التجاري.

وبهذه المناسبة، قالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى: "يواصل معرض "صحارى" ترسيخ مكانته كأكبر منصة متخصصة تجمع مختلف أطراف القطاع الزراعي في المنطقة، ونحرص من خلال النسخة الثامنة والثلاثين على تقديم برنامج أكثر شمولاً يجمع بين المعرفة والابتكار وفرص الأعمال، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الزراعية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو القطاع".

وأضافت: "يشهد القطاع الزراعي اليوم تحولات متسارعة مدفوعة بتحديات الأمن الغذائي والاستدامة والتغيرات المناخية، وهو ما يجعل من معرض "صحارى" منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاستثمارات التي تسهم في تطوير الزراعة الحديثة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مصر والمنطقة".

وبذلك يؤكد معرض "صحارى" في نسخته الثامنة والثلاثين مكانته كأكبر منصة إقليمية تجمع مختلف أطراف القطاع الزراعي تحت سقف واحد، بما يتيح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية التي تدعم تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

كما يعكس المعرض التزام إنفورما ماركتس بمواصلة دعم نمو القطاع الزراعي في مصر والمنطقة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للزراعة الحديثة والابتكار الزراعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

نبذة عن إنفورما ماركتس

تعمل إنفورما ماركتس على ربط الأفراد والأسواق من خلال الحلول الرقمية، والمحتوى المتخصص، والمعارض التجارية، والفعاليات الهجينة، ورؤى الأسواق، بما يساهم في دعم نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للابتكار والتوسع.

وتُعد إنفورما ماركتس إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم المعارض والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتجمع المتخصصين وصناع القرار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. ومن خلال فعالياتها ومنصاتها الرائدة، توفر إنفورما ماركتس بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز فرص الأعمال على المستوى العالمي.