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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات أوتوماتيك 2027 في مصر

أشهر 5 سيارات أوتوماتيك 2027
أشهر 5 سيارات أوتوماتيك 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5، وتويوتا كورولا، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى .

نيسان صنى موديل 2027

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع بسعر 835 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 805 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

قوة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تصل إلي 125 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2027

خزان وقود سيارة ام جى 5 موديل 2027 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات هيونداي اكسنت RB تويوتا كورولا صنى موديل 2027 شيرى اريزو 5 موديل 2027 هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تويوتا كورولا موديل 2026 ام جى 5 موديل 2027 اكسنت RB

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