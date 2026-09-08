الفرق بين جي أي سي جى اس 3 امزوم وشيرى تيجو 7 برو 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي جى اس 3 امزوم و شيرى تيجو 7 برو موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175ألف جنيه .

محرك جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .