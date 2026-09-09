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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة BMW تجمع بيانات خاصة من سياراتك بحجة تحسين السلامة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
عزة عاطف

كشفت شركة (BMW) عن توسيع عمليات جمع بيانات القيادة واللقطات المصورة من سيارات العملاء في الأسواق الأوروبية، بهدف تطوير أنظمة المساعدة على القيادة وزيادة كفاءة تقنيات الأمان الذاتية داخل طرازاتها الحديثة. 

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتطبيق قانون البيانات الأوروبي (EU Data Act) الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، والذي يفرض على مصنعي السيارات تزويد المركبات بأنظمة مراقبة داخلية لرصد تشتت وإرهاق السائقين، مما أثار جدلاً حول حدود الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

آليات جمع البيانات وضوابط حماية خصوصية السائقين

تعتمد بي إم دبليو في جمع البيانات على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها القصوى إلى 120 ثانية عند تفعيل أنظمة الأمان الطارئة أو المناورات المفاجئة والكبح الشديد. 

وتؤكد الشركة تطبيق معايير الخصوصية المعتمدة عبر حذف رقم تعريف المركبة (VIN) فور نقل البيانات إلى خوادمها، إضافة إلى طمس وجوه المشاة وأرقام لوحات السيارات الأخرى تلقائيًا قبل إجراء أي مراجعة بشرية، مع قصر استخدام هذه التسجيلات على عمليات التطوير البرمجي وتحديثات الأنظمة عبر الهواء.

الأطر التشريعية ومخاوف تسريب البيانات للشركات التأمينية

يأتي التوسع في جمع البيانات في ظل تزايد الدعاوى القضائية والمخاوف القانونية بشأن بيع البيانات المجمعة لشركات التأمين وإمكانية وصول أطراف خارجية إليها دون تفويض صريح. 

ورغم أن بي إم دبليو تتيح خيار الموافقة المسبقة للمالكين وتسمح بإلغاء الاشتراك في البرنامج، إلا أن القوانين الأوروبية التي فرضت مسجلات بيانات الحوادث منذ عام 2022 وكاميرات المراقبة الداخلية مؤخرًا جعلت تتبع حركة السائق ومحيط المركبة واقعًا ملزمًا في الطرازات الحديثة مثل iX3 وi3 والفئة 7 والفئة X5.

بي إم دبليو أمان السيارات 2026 قانون البيانات الأوروبي خصوصية بيانات السيارات

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