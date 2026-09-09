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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تقترب من إطلاق E-Class كهربائية بمدى 621 ميلًا

مرسيدس E-Class الكهربائية
مرسيدس E-Class الكهربائية
عزة عاطف

تستعد شركة مرسيدس بنز لإطلاق الجيل الكهربائي الجديد كليًا من طراز الفئة (E-Class EV) في وقت أقرب مما كان مخططًا له، حيث تشير البيانات الصادرة عن مصادر مطلعة داخل الشركة إلى وصول السيارة إلى الصالات والموزعين في عام 2027 كطراز لعام 2028، أي قبل عام كامل من الموعد الأصلي. 

وتأتي هذه الخطوة للرد على التراجع في مبيعات طرازات EQ ذات التصاميم البيضاوية السابقة، مع تقديم سيارة سيدان فاخرة تجمع بين الأناقة التقليدية والمدى التشغيلي الطويل الذي يصل إلى 621 ميلًا (نحو 1000 كم).

تصميم خارجي يتخلى عن الشكل البيضاوي ويتزين بنجوم مرسيدس

شوهدت النسخة التجريبية لسيارة مرسيدس E-Class الكهربائية أثناء خضوعها للاختبارات قرب حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، حيث كشفت الصور التجسسية عن عناصر التصميم الإنتاجي النهائي. 

وتخلت مرسيدس في الطراز الجديد عن الانحناءات البيضاوية المثيرة للجدل، متبنية خطوطًا رياضية أكثر تحديدًا تشبه طرازات السيدان الكلاسيكية للعلامة. وتظهر المصابيح الأمامية بتصميم ممتد يضم إضاءة نهارية مستوحاة من شعار النجمة الثلاثية لمرسيدس، إلى جانب فتحات تهوية سفلية ومآخذ هواء جانبية مخصصة لتبريد منظومة المكابح، مع الاحتفاظ بمقابض أبواب بارزة وسقف زجاجي بانورامي.

مرسيدس E-Class الكهربائية

منصة متطورة ومدى قيادة ينافس السيارات التقليدية

تعتمد السيارة الجديدة على المعمارية الكهربائية الحديثة لمرسيدس، والتي تتيح تزويدها ببطاريات متطورة وأنظمة إدارة طاقة عالية الكفاءة تحقق مدى قيادة يستهدف الوصول إلى 621 ميلًا في الشحنة الواحدة.

وتهدف مرسيدس من خلال تسريع الجدول الزمني لإطلاق الطراز في عام 2027 إلى تعزيز موقعها التنافسي في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة ومواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية والأمريكية، من خلال تقديم بديل يجمع بين الأداء الديناميكي والتجهيزات الرقمية المتقدمة التي تلبي تطلعات عملاء الفئة الفاخرة.

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