سعر ديبال S09 الجديدة 2027 في السعودية

كشفت شركة ديبال عن طرازها الجديد ديبال S09 موديل 2027، وتنتمي S09 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعمل بتقنية REEV .

ديبال S09 الجديدة 2027

محرك ديبال S09 الجديدة 2027

تحصل سيارة ديبال S09 الجديدة 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتعمل بنظام دفع رباعي، وتنتج قوة 485 حصان، وبها عزم دوران 637 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س خلال مدة 5.9 ثانية، ويبلغ مداها الإجمالي 883 كم، ويصل مدى القيادة بالاعتماد على الكهرباء وحدها إلى 171 كم.

ديبال S09 الجديدة 2027

وتستخدم ديبال S09 الجديدة 2027 بطارية سعة 40.18 كيلوواط/ساعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% خلال 15 دقيقة باستخدام الشحن السريع، الذي تصل قدرته القصوى إلى 117 كيلوواط، بينما يستغرق الشحن العادي 5 ساعات، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ديبال S09 الجديدة 2027

ديبال S09 الجديدة 2027

زودت سيارة ديبال S09 الجديدة 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشتين أماميتين مقاس 15.6 بوصة بدقة 2.5K لكل منهما، إحداهما في المنتصف والأخرى أمام الراكب الأمامي، وبها شاشة لركاب الصف الثاني مقاس 21.4 بوصة وبدقة 3K، وبها شاشة عرض أمامية HUD مقاس 43 بوصة تعرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي.

ديبال S09 الجديدة 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ديبال S09 الجديدة 2027 تتسع لستة ركاب موزعين على ثلاثة صفوف، بواقع مقعدين في كل صف، ووتحصل مقاعد الصفين الأول والثاني على خاصية التدليك، فيما تتوفر مقاعد الصف الثاني بوضعية انعدام الجاذبية وإمكانية التعديل الكهربائي في 14 اتجاه، كما تتوفر تهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني، وتدفئة للمقاعد في الصفوف الثلاثة.

ديبال S09 الجديدة 2027

ويجمع نظام التعليق في ديبال S09 الجديدة 2027 بين التعليق الهوائي ونظام التحكم المستمر بامتصاص الصدمات CDC، الذي يعمل على ضبط نظام التعليق وفق حالة الطريق، وبها نظام رؤية بزاوية 540 درجة، ونظام ركن أوتوماتيك، وثلاجة بسعة 10 لتر، ونظام صوتي مكون من 20 سماعة، وبها شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط.

سعر ديبال S09 الجديدة 2027

ديبال S09 الجديدة 2027

تباع سيارة ديبال S09 الجديدة 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 199 ألف ريال سعودي .