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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيب في منفاخ وسادة هوائية صينية يتسبب في وفاة جديدة .. مساعد سيارتك الذكي يريد أموالك أكثر مما يريد مساعدتك

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تتجه شركات تصنيع السيارات العالمية إلى دمج مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في طرازاتها الحديثة، ليس فقط لتحسين تجربة القيادة وزيادة الرفاهية داخل المقصورة، بل كقناة استراتيجية لبيع الخدمات البرمجية والاشتراكات الرقمية للعملاء.

يمثل زيت المحرك الشريان الحيوي المباشر لأجهزة الدفع في السيارات؛ إذ لا تقتصر وظائفه على تشحيم الأجزاء المتحركة وتقليل الاحتكاك فحسب، بل يمتد دوره لتبريد المكونات الداخلية، وتنظيف المحرك من الرواسب الشائبة، وحمايته من التآكل.

تم تسجيل حالة وفاة جديدة لسائق في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إثر انفجار منفاخ وسادة هوائية بديل مصنع في الصين، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بهذه القطع المعيبة إلى 11 حالة.

كشفت شركة جاجوار لاند روفر (JLR) عن تقديم طرازها العسكري الجديد كليًا “ديفندر ولف السلسلة 2”، والذي ينتمي إلى فئة مركبات التنقل الخفيف (LMV) المصممة للعمل في أكثر البيئات والظروف القاسية.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أسعار السيارات الجديدة مساعد سيارتك الذكي مستوى زيت المحرك انخفاض مستوى زيت منفاخ وسادة هوائية لاند روفر فولفو اى اكس 90 موديل 2027

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