قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو اى اكس 90 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

فولفو اى اكس 90 موديل 2027
فولفو اى اكس 90 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اى اكس 90 موديل 2027، وتنتمي اى اكس 90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

زودت سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تنتج سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 قوة 456 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 720 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تحتوي سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

كما تضم سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بها، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تباع سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 ملايين و900 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات فولفو اى اكس 90 موديل 2027 اكس 90 موديل 2027 الـ SUV الرياضية وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 90 محرك فولفو اى اكس 90 موديل 2027 مواصفات فولفو اى اكس 90 سعر فولفو اى اكس 90 موديل 2027 سعر فولفو اى اكس 90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

بالصور

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد