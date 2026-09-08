فولفو اى اكس 90 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اى اكس 90 موديل 2027، وتنتمي اى اكس 90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

زودت سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تنتج سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 قوة 456 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 720 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تحتوي سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

كما تضم سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بها، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تباع سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 ملايين و900 ألف جنيه.