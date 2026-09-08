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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا تلمح إلى فابيا جديدة رغم شائعات إيقافها

سكودا فابيا
سكودا فابيا
عزة عاطف

أكد كلاوس زيلمر، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا، أن طرازات فابيا وكاميك وسكالا لن تختفي قريبًا، حيث من المقرر استمرار إنتاجها حتى ثلاثينيات القرن الحالي وقد تمتد حتى عام 2034، فندا للشائعات التي تحدثت عن إيقافها الوشيك. 

وأوضح زيلمر أن الشركة تخطط لتطوير بديل كهربائي بالكامل لطراز فابيا الشهير، مستفيدة من الإقبال الجماهيري المستمر والطلب القوي على هذه الفئة في الأسواق.

خطط الاستبدال الكهربائي والجدول الزمني للطرازات المدمجة

تشير تصريحات رئيس سكودا إلى أن الطرازات الحالية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ستستمر في خطوط التصنيع لسنوات قادمة لتلبية الطلب العالي، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي لصالح السيارات الكهربائية. 

سكودا فابيا

وتستهدف الشركة تقديم بديل كهربائي لطراز فابيا ليكون نقطة دخول ميسورة التكلفة إلى تشكيلة سياراتها الكهربائية، مع إمكانية استمرار الفئات الحالية حتى عام 2034 تمهيدًا للتحول الكامل إلى وسائل النقل النظيفة بحلول عام 2035.

إعادة الهيكلة الكبرى داخل مجموعة فولكس فاجن وموقع سكودا

تأتي هذه الخطوات في وقت تخوض فيه مجموعة فولكس فاجن تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى إلغاء 50% من تشكيلة سياراتها، وإغلاق عدة مصانع، وتسريح نحو 50000 موظف لخفض التكاليف التشغيلية. 

ورغم أن التخفيضات قد تؤدي إلى الإلغاء التدريجي لعلامة سيات، إلا أن وضع سكودا يبدو أكثر استقرارًا بفضل مبيعاتها القوية، مع استمرار مراجعة بعض الطرازات وإعادة تحديد أولويات الإنتاج لتجاوز مرحلة إعادة الهيكلة.

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