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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى: ما أحوج كل صاحب أمانة ومسئولية إلى التمثل بأخلاق النبي ﷺ

الأزهر للفتوى: ما أحوج كل صاحب أمانة ومسؤولية إلى التمثل بأخلاق النبي ﷺ
الأزهر للفتوى: ما أحوج كل صاحب أمانة ومسؤولية إلى التمثل بأخلاق النبي ﷺ
إيمان طلعت

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان معلِّمًا ومربيًا وموجهًا، ومعينًا رفيقًا، ورؤوفًا رحيمًا، وجابرًا للخواطر.

منهج النبي في التعامل والتوجيه

وأوضح الازهر للفتوى، أن النبي ﷺ كان قويًا في الحق، شديدًا على أهل الكبر، حازمًا حكيمًا، يعرف للناس قدرهم وينزلهم منازلهم.

وقال مركز الأزهر للفتوى: «ما أحوج كل صاحب أمانة ومسؤولية إلى تمثل أخلاقه ﷺ، في بناء الوعي، وتحقيق الإنجاز، والثناء على المحسن، وتصويب خطأ المخطئ دون هدر كرامته».

وأشار إلى أنه كما أمر الله سبحانه أن يكون التوجيه والدعوة إلى المكارم بالحكمة والموعظة الحسنة، نهى كذلك عن الغلظة في غير موضعها، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159].

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنفوجرافًا يوضح 10 طاعات لجبر خواطر الناس، مؤكدًا أهمية الإحسان إلى الآخرين ومراعاة مشاعرهم والسعي في نفعهم.

وأوضح المركز أن طاعات جبر الخواطر تشمل:

1. قضاء حوائجهم.
2. إدخال السرور عليهم.
3. قضاء دين غارميهم.
4. التصدق على فقيرهم.
5. كفالة يتيمهم.
6. قبول اعتذارهم.
7. شكرهم على حسن صنيعهم.
8. مشورتهم وتقديم النصيحة لهم.
9. مشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم.
10. إجابة دعوتهم.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن جبر الخواطر لا يقتصر على المساعدة المادية، وإنما يشمل كذلك الكلمة الطيبة، والنصيحة، والمشورة، ودفع الضر عن الآخرين، مؤكدًا أن السعي في قضاء حوائج الناس من أبواب الخير والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

الأزهر للفتوى سيدنا رسول الله منهج النبي في التعامل والتوجيه

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