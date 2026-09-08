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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف في اليوم الدولي لمحو الأمية: العلم أساس بناء الإنسان ومواجهة الجهل والتضليل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تحتفي دول العالم في الثامن من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي لمحو الأمية، الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بموجب القرار رقم 14 C/Resolution 1.441 الصادر في 26 من أكتوبر 1966م، وبدأ الاحتفال به عالميًّا منذ عام 1967م؛ تأكيدًا على أن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان، وأحد مقومات بناء المجتمعات العادلة والمستدامة.

وتأتي احتفالات عام 2026م تحت شعار «محو الأمية تحقيقًا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار»، في وقت لا يزال فيه نحو 739 مليونًا من الشباب والكبار يفتقرون إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفق بيانات اليونسكو لعام 2024م.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإسلام جعل العلم والمعرفة أساسًا لبناء الإنسان وإعمار الحياة، وكان أول ما نزل من القرآن الكريم أمرًا بالقراءة، قال الله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 1-5]، وقال سبحانه: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114].

وقدّم سيدنا النبي ﷺ نموذجًا عمليًّا رائدًا في نشر التعليم عقب غزوة بدر، حين جُعل تعليم الكتابة وسيلة لفداء بعض الأسرى الذين لم يكن لديهم مال للفداء، فكان تعليم أبناء المسلمين الكتابة طريقًا إلى فكاك أسرهم؛ في دلالة واضحة على المكانة التي منحها الإسلام للعلم، وعلى أن محاربة الجهل وبناء الإنسان بالمعرفة من صميم رسالته.

وأوضحت الوزارة أن محو الأمية يمثل استثمارًا في الإنسان، لا يقتصر على إتقان القراءة والكتابة، بل يمتد إلى تعزيز الوعي والقدرة على التعلم والعمل، والتعامل الواعي مع المعلومات والتكنولوجيا، ومواجهة التضليل والشائعات.

محو أمية نحو 800 ألف مواطن خلال عام 

وفي مصر، تضع الدولة قضية محو الأمية ضمن أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030م، وتعمل من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والجامعات والمجتمع المدني.

وقد أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار محو أمية نحو 800 ألف مواطن خلال العام المالي 2024/2025م، مع التوسع في إشراك شباب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وتفعيل التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وصدر القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2025م دعمًا لمشاركة الجامعات وطلابها في هذا المشروع.

كما تولي الدولة اهتمامًا بمدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لإتاحة التعليم للأطفال الذين تحول ظروفهم دون الانتظام في المدارس، والحد من التسرب ومنع نشوء أجيال جديدة من الأميين، بالتوازي مع برامج وفصول تعليم الكبار.

وتسهم وزارة الأوقاف في هذا الجهد الوطني من خلال التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتوظيف رسالة المسجد والإمام في التوعية بأهمية التعليم، وتشجيع الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية، والتعريف ببرامج تعليم الكبار، وحث الأسر على تعليم أبنائها.

وقد أسهم أئمة الوزارة في مراحل سابقة، بالتعاون مع الهيئة، في محو أمية 4588 مواطنًا، كما تواصلت صور التعاون الميداني خلال عام 2026م في عدد من المحافظات.

وتبقى مواجهة الأمية مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ فكل إنسان يتعلم القراءة والكتابة يفتح لنفسه بابًا إلى العلم والعمل والكرامة، وكل طفل يستمر في تعليمه يمثل خطوة في طريق بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على صناعة مستقبله.

الأوقاف اليوم الدولي لمحو الأمية بناء الإنسان الجهل والتضليل

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