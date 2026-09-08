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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يشارك في أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية بـ27 محافظة

المجلس القومي للمرأة يشارك في أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية بـ27 محافظة
المجلس القومي للمرأة يشارك في أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية بـ27 محافظة
أمل مجدى

تشارك فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، في أعمال اللجان التنفيذية لتقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في دورتها الرابعة.

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة في المبادرات الوطنية الداعمة للتحول الأخضر والذكي.

وقد انطلقت أعمال اللجان التنفيذية للتقييم بالمحافظات اعتبارًا من 5 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 10 سبتمبر، بمشاركة مقرري وأعضاء فروع المجلس، إلى جانب عدد من الخبراء الذين تم اختيارهم من جانب المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة.

وتتولى اللجان دراسة وتقييم المشروعات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، إلى جانب الاستماع إلى عروض أصحاب المشروعات ومناقشة أفكارهم ومشروعاتهم، بما يسهم في إجراء تقييم متكامل واختيار المشروعات المتميزة والمؤهلة للتصعيد والمنافسة على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجان التنفيذية بالمحافظات ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، بما يعزز تكامل الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات في دعم المشروعات والمبادرات ذات الطابع الأخضر والذكي.

وتأتي مشاركة فروع المجلس القومي للمرأة في 
التقييم تأكيدًا على حرص المجلس على دعم صاحبات و أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة، وتشجيع الحلول والمبادرات التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة.

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