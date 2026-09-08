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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تستقبل وفد «NUTED» التركية بموقع الضبعة

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وفد منظمة الدعم الفني التركية «NUTED»، خلال زيارته إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من قيادات الهيئة، حيث رحب بالوفد التركي، مؤكدًا أهمية الزيارات المتبادلة في دعم التعاون وتبادل الخبرات الفنية في المجالات المرتبطة بالطاقة النووية.

واستهلت الزيارة بعقد لقاء تناول مجالات عمل منظمة الدعم الفني التركية «NUTED»، إلى جانب استعراض جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، من خلال عرض تفصيلي تناول مراحل المشروع، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع، وما تم إنجازه ضمن مختلف مراحله.

وعقب اللقاء، قام الوفد التركي بجولة ميدانية داخل موقع المحطة النووية بالضبعة، اطلع خلالها على سير الأعمال بالمشروع، واستمع إلى شرح من المختصين حول الموقف التنفيذي وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات الصناعة النووية، بما يدعم بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وذلك في ضوء ما يمثله مشروع المحطة النووية بالضبعة من أهمية استراتيجية للدولة المصرية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، وأحد الركائز الرئيسية لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الطاقة ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد منظمة الدعم الفني التركية «NUTED» عن تقديره لما شهده خلال الزيارة من تقدم في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وما يتضمنه الموقع من أعمال ومراحل تنفيذية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استمرارها في توسيع مجالات التعاون والتواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة، بما يدعم تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وفق أعلى المعايير، ويسهم في تعزيز دور الطاقة النووية كمصدر آمن وموثوق للطاقة، ودعم مسيرة التنمية في مصر.

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