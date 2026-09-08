تعرف على الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والأستاذ حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والمهندسة جيهان حسين مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، والمهندسة عايدة الرفاعي مدير مديرية الإسكان والمرافق بدمياط.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ دمياط الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة، وما تتضمنه من مشروعات وأعمال تستهدف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما ترأس الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ ، والمهندس أيمن الطناحي مدير مديرية الإصلاح الزراعي ، ومديري الادارات المعنية بالديوان.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ دمياط آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أراضي الدولة، واطلع على الموقف الحالي للطلبات المقدمة، موجهاً باستمرار المتابعة الدورية لهذا الملف، ، ومؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالطلبات، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.